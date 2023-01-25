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≡ Новоизбранные и назначенные сенаторы официально получили полномочия в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46040
Новоизбранные и назначенные сенаторы официально получили полномочия в Казахстане
Отправлено: 25.01.23 - 19:02
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25 января Центризбирком Казахстана зарегистрировал избранных и назначенных президентом депутатов сената, сообщает пресс-служба комиссии. От регионов в палату избрали 21 депутата, ещё десятерых назначил президент.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3728
Новоизбранные и назначенные сенаторы официально получили полномочия в Казахстане
Отправлено: 25.01.23 - 19:02
#1
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А, нужна ли эта старая Ассамблея в новом Казахстане??
Какой то практический выхлоп от этой декоративной организации есть??
Вот были события, например, в Кордае: - кто то из работников с этой Ассамблеи там побывал или хотя бы их выдвиженцы-депутаты-сенаторы и мажлисмены от этой организации ??
Будут по прежнему как и в старом казахстане: межнациональной декорацией, при этом по прежнему припевая и пританцовывая ?? ???

[Исправлено: ACROS, 25.01.2023 - 19:05]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18921
Re: Новоизбранные и назначенные сенаторы официально получили...
Отправлено: 25.01.23 - 19:21
#2
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//официально получили полномочия//

теперь на законном основании могут голосовать "за".
интересно, кресла у них с подогревом и регулировкой наверное.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18921
Re: Новоизбранные и назначенные сенаторы официально получили...
Отправлено: 25.01.23 - 20:00
#3
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//от Костанайской области – Нурмухамбетов Гауез Торсанович;///

и что теперь?
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