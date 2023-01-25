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≡ 19 марта 2023 года состоятся внеочередные выборы депутатов...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46040
19 марта 2023 года состоятся внеочередные выборы депутатов...
Отправлено: 25.01.23 - 19:11
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19 марта 2023 года состоятся внеочередные выборы депутатов мажилиса и маслихатов. Примете ли вы участие в голосовании?
Результаты опроса

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3728
Re: 19 марта 2023 года состоятся внеочередные выборы депутатов...
Отправлено: 25.01.23 - 19:11
#1
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Участвовать надо: - по крайней мере, хотя бы из-за интригующей галочки "против всех".
Естественно , КТО надо, сделает результаты по своему: - выборы депутатов для нового Казахстана, будут проводить и контролировать члены избиркомов из старого Казахстана.
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