Прогноз на 5 дней
ясно-17°C
  • 770 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • Ю-ЮВ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Дело о взрыве в "Оружейной палате" начали рассматривать в суде Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46040
Дело о взрыве в "Оружейной палате" начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 25.01.23 - 15:55
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виновником ЧП прокуратура считает Сергея БЕСКРОВНОГО, директора ТОО "Сатурн-2012". Эта фирма торговала оружием в магазине. Материальный ущерб от пожара, по оценке прокурора, составляет 395 185 099 тенге.
Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18921
Re: Дело о взрыве в "Оружейной палате" начали...
Отправлено: 25.01.23 - 15:55
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///пороха охотничьего, бездымного в объеме 500 кг//
///Вместе с Ахметовым перегрузили оцинкованный ящик с порохом из одного автомобиля в другой///
//вместе со своим коллегой, продавцом рыболовно-турестического отдела Ефимовым, занес порох в подвал магазина//

500кг ящик , вдвоем.
силачи однако.
турЕстический отдел не знаю что это.
Профайл
5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
282
Re: Дело о взрыве в "Оружейной палате" начали...
Отправлено: 25.01.23 - 16:12
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я так думаю там не один ящик был.... 500 кг нетто. Там же еще сам ящик весит немало...
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1136
Re: Дело о взрыве в "Оружейной палате" начали...
Отправлено: 25.01.23 - 16:18
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Грамотно,получается хозяин магазина тоже потерпевший как и все рядом сгоревшие и к нему вопросов нет,а только к Сергею все претензии.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1548
Re: Дело о взрыве в "Оружейной палате" начали...
Отправлено: 25.01.23 - 16:24
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
турЕстический отдел не знаю что это.

Исправил. Спасибо.
Цитата:
alex_60:
500кг ящик , вдвоем.

500 килограммов - общий объем поставки по договору. Заносили ящик с порохом весом 40 кг.
Профайл Посетить вебсайт
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18921
Дело о взрыве в "Оружейной палате" начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 25.01.23 - 16:33
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//патронов 500 штук, пороха 500 кг и гильз 50 штук//
ну не знаю.
в картонной коробке патронов 12 калибра -
10 пачек по 25 шт. = 250 шт. - две коробки.
50 гильз.
и 500 кг пороха?
если только привезли один ящик 40 кг с порохом...
тогда можно понять.

[Исправлено: alex_60, 25.01.2023 - 16:36]
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1548
Re: Дело о взрыве в "Оружейной палате" начали...
Отправлено: 25.01.23 - 16:49
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
если только привезли один ящик 40 кг с порохом

Скорее всего, так и было. Только часть поставки по договору. На следующих слушаниях будет более детальная информация.
Профайл Посетить вебсайт
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3728
Re: Дело о взрыве в "Оружейной палате" начали...
Отправлено: 25.01.23 - 18:29
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если нет: - 1) оборудованных мест для хранения взрывчатых веществ
2) толщина стен не соответствует ГОСТ-у, то
КТО то ведь выдал разрешение на работу оружейного магазина??
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 44, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 44
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS