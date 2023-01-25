Отправлено: - 15:20

Skeptic:

Начиная с детского сада и школы украинцев воспитывали в ненависти к русским и России. Ещё лет 15-20 и вся Украина, от Карпат до Харькова и Луганска была бы пропитана бандеровским угаром… (Это же последние пару лет, к сожалению, наблюдается и в Казахстане

Цитата:"....фамилия, сестра, фамилия...", или имя, факты..И всё же: - вы не ответили на мой вопрос: - вы не перегнули насчёт того что в Казахстане как и на Украине русофобию воспитывают с детского сада и со школы особенно в последние пару лет ??Где, в какой школе или детском саду, конкретно это преподаётся ??