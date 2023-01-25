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≡ Как и где теперь нужно платить за газ жителям Костаная?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46038
Как и где теперь нужно платить за газ жителям Костаная?
Отправлено: 25.01.23 - 17:16
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В январе 2023 года костанайцы столкнулись с проблемой - во всех пунктах ЕРЦ перестали брать плату за газ. Причем больше всех в этой ситуации страдают самые прилежные плательщики - пенсионеры.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3725
Re: Как и где теперь нужно платить за газ жителям Костаная?
Отправлено: 25.01.23 - 17:16
#1
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Хамское отношение к клиентам с их рук кормящимися.
Этому КазТрансГазКаймаку можно же написать, типа: "...уважаемые клиенты, в связи с тем то и тем то, просим вас пройти туда или сюда и оплатить там или тут..."- они то живут благодаря тому что есть клиенты.

Если у меня по работе бывает сбой, то я в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке звоню заранее партнёру и предупреждаю, что я виноват, но можно сделать так то.
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