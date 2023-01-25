Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.23 - 11:57
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин
на праздники поехал домой вместе с семьей.
В Эстонии перед Новым годом он посетил встречу с бывшими и действующими футболистами.
Фотографию опубликовал экс-защитник «Торпедо», «Химок» и сборной Эстонии Андрей Степанов.
пьют пиво,улыбаются..
На встрече также были капитан сборной Эстонии Константин Васильев,
форвард Сергей Зенев, тренер Андрес Опер, а также бывшие футболисты –
Сергей Парейко, Артур Котенко, Дмитрий Круглов, Евгений Новиков,
Александр Дмитриев, Игорь Морозов.
Встреча эстонских футболистов с тренером сборной России и «Ростова»
не понравилась объединению эстонских болельщиков MTÜ Jalgpallihaigla.
Карпин и его жена Дарья являются уроженцами эстонского города Нарва.
Семья периодически приезжает в Эстонию.
//"Эстонским языком не владею, говорил только на русском,
и абсолютно все эстонцы переходили на русский язык, общались.
Ни одного косого взгляда и еще чего-то я на себе не почувствовал.
Уже не говорю про то, что там достаточно много
людей подходили и желали удачи.
Великолепно себя там чувствовал и чувствую. Все, что раздуто, это чистая политика",
– добавил тренер.///
Премьер Эстонии раскритиковала игроков сборной за ужин с Карпиным.
в тоже же время
///Сохранение общения, дружбы и любви между людьми, несмотря на обстоятельства,
– неизбежное условие возвращения мира к нормальной жизни»,
– сказал Delfi президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак.///
[Исправлено: alex_60, 25.01.2023 - 11:59]