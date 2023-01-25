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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18918
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.23 - 11:42
#3361
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Цитата:
saba:
Я не злорадствую.


к сожалению именно так это и выглядит..

[Исправлено: alex_60, 25.01.2023 - 11:44]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18918
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.23 - 11:57
#3362
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин
на праздники поехал домой вместе с семьей.
В Эстонии перед Новым годом он посетил встречу с бывшими и действующими футболистами.
Фотографию опубликовал экс-защитник «Торпедо», «Химок» и сборной Эстонии Андрей Степанов.
пьют пиво,улыбаются..
На встрече также были капитан сборной Эстонии Константин Васильев,
форвард Сергей Зенев, тренер Андрес Опер, а также бывшие футболисты –
Сергей Парейко, Артур Котенко, Дмитрий Круглов, Евгений Новиков,
Александр Дмитриев, Игорь Морозов.
Встреча эстонских футболистов с тренером сборной России и «Ростова»
не понравилась объединению эстонских болельщиков MTÜ Jalgpallihaigla.


Карпин и его жена Дарья являются уроженцами эстонского города Нарва.
Семья периодически приезжает в Эстонию.
//"Эстонским языком не владею, говорил только на русском,
и абсолютно все эстонцы переходили на русский язык, общались.
Ни одного косого взгляда и еще чего-то я на себе не почувствовал.
Уже не говорю про то, что там достаточно много
людей подходили и желали удачи.
Великолепно себя там чувствовал и чувствую. Все, что раздуто, это чистая политика",
– добавил тренер.///
Премьер Эстонии раскритиковала игроков сборной за ужин с Карпиным.
в тоже же время
///Сохранение общения, дружбы и любви между людьми, несмотря на обстоятельства,
– неизбежное условие возвращения мира к нормальной жизни»,
– сказал Delfi президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак.///

[Исправлено: alex_60, 25.01.2023 - 11:59]
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1172
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.23 - 12:01
#3363
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Цитата:
alex_60:
к сожалению именно так это и выглядит..

Восприятие у вас странное, ещё раз я болею за ЦСКА московский между прочим и я был бы рад если бы увидел их в еврокубках, и я за то чтобы спорт был отделен от политики, но ситуация в мире, та же самая политика такова, что на сегодняшний день это маловероятно.
И вообще что вы со всеми воюете? К сожалению, наверное Вашему, у людей бывают разные мнения и даже О ужас они иногда его высказывают.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18918
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.23 - 16:06
#3364
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Цитата:
Козлов я:


картинка норм.

[Исправлено: alex_60, 25.01.2023 - 16:09]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3006
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.23 - 16:35
#3365
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Цитата:
alex_60:
картинка норм.

Я тоже так думаю. Жаль, кое-кому не понравилось.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18918
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.01.23 - 16:38
#3366
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Цитата:
Козлов я:
Я тоже так думаю. Жаль, кое-кому не понравилось.


да уж.
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