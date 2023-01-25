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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 699 из 699«1...697698699
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Куратор темы: 111
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3725
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.01.23 - 13:53
#10471
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Цитата:
Skeptic:
выразить вам сочувствие


Не стоит сочувствия, тем более, повторюсь, ваш ответ-опус чисто: - дежурный.
Вы не ответили:
...факты бандеровской пропаганды... ??-//последние пару лет, к сожалению, наблюдается и в Казахстане…//

[Исправлено: ACROS, 25.01.2023 - 13:55]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3725
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.01.23 - 15:20
#10472
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Цитата:
Skeptic:
Начиная с детского сада и школы украинцев воспитывали в ненависти к русским и России. Ещё лет 15-20 и вся Украина, от Карпат до Харькова и Луганска была бы пропитана бандеровским угаром… (Это же последние пару лет, к сожалению, наблюдается и в Казахстане


"....фамилия, сестра, фамилия...", или имя, факты..

И всё же: - вы не ответили на мой вопрос: - вы не перегнули насчёт того что в Казахстане как и на Украине русофобию воспитывают с детского сада и со школы особенно в последние пару лет ??
Где, в какой школе или детском саду, конкретно это преподаётся ??
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d
§ dvb
(Пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
387
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.01.23 - 15:38
#10473
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Цитата:
ACROS:
"....фамилия, сестра, фамилия...", или имя, факты..


Извините, что встреваю в ваш спор. Просто вот недавно попалось вот это


Это Ирина Фарион, довольно известная мадам на Украине. И делает она подобные вещи регулярно
и не один год, найдете в инете при желании
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s
* saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1172
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.01.23 - 16:17
#10474
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Цитата:
Skeptic:
Многие уверены, что Путин лично воюет против Украины. Другие "знают", что Россия напала на Украину. Третьи надеются, что после зачистки Украины от нацистов всё успокоится и вернётся на свои места. И мало кто понимает, что на самом деле идёт глобальная война между Россией и США,

И только вы и ещё пару человек из цивилизованного мира (Соловьев, Норкин, Шейнин из интернета Ю. Подоляк и военкоры знают обо всём этом.
Какая каша, даже переубеждать не буду. как кстати зовут короля Эсватини , кто в курсе? Интересно он уже заклеймил позором прогнивший Запад во главе с США?.
Акрос ,а мне интересно вы тоже поддались на удочку Запада? Какой марки у Вас сельхозтехника? А то смотрите6" Сегодня он играет джаз. а завтра Родину продаст."
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s
* saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1172
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.01.23 - 16:23
#10475
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Цитата:
dvb:
Это Ирина Фарион, довольно известная мадам на Украине.

Её не очень жалуют и в Украине, а если покопаться. я Вам такие перлы найду из Рутуба, похлеще будут Во главе с г-ном Дугиным. Я не говорю про простые комменты, а именно про посты влиятельных людей в России,можно Сатановского посмотреть или Кургиняна. великого русского патриота. Да ещё хотел спросить. чем там закончилась история с Бастрыкиным, который первыми предложил мобилизовывать заключенных мигрантов из Средней Азии, получивших российское гражданство. Ведь их не жалко
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3725
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.01.23 - 16:29
#10476
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Цитата:
dvb: Ирина Фарион, довольно

Цитата:
dvb:


Ничего, всё нормально, на то она и дисскусия, что бы вмешиваться, правда, ненужная местами.

Прочитал: но, это же ихние дела, ихние девочки и мальчики - как хотят пусть так и воспитывают.
Из-за того что они так их воспитывают- теперь надо на них нападать, бомбить и прочее??
Путин же не бомбит Прибалтику: - там примерно такое же отношение к русским, если не хуже.
И Скептику я вопрос задал про Казахстан,( мне нет дела до какой то Украины-пусть что хотят то и делают) исходя из его написанного комента № 10467, где он подчёркивает что такое наблюдается и в казахстанских детских садах и школах.
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s
* saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1172
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.01.23 - 16:31
#10477
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Цитата:
ACROS:
русофобию

Я могу ошибаться , но русофобия действительно развивается на бытовом уровне после 24 февраля прошлого года.Для меня это дичь несусветная, привык людей оценивать не по национальности, а по интеллекту. Кто то даже пытается отказываться от российских продуктов, хотя при нашем импорте вряд ли у них это получится.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1097
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.01.23 - 16:49
#10478
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Цитата:
Skeptic:
Когда доллар перестанет быть доминирующей валютой

Никогда, поскольку Time is Money (время это деньги), а Money is Time (деньги являются временем). А у кого все деньги мира?
Таки что война между Россией и США это

"Вы должны твёрдо помнить, что из всех искусств для нас важнейшим является КИНО"© И ЦИРК.
П.си
и ТЕАТР.

[Исправлено: YESNO, 25.01.2023 - 16:57]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3725
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.01.23 - 17:20
#10479
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Цитата:
saba:
Какой марки у Вас сельхозтехник


И российская и загнивающего Запада
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1097
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.01.23 - 17:27
#10480
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"Вот этого я никак не могу осмыслить.

Ведь как бы ни был ограничен их разум, но все-таки должны же они были понимать, что такая жизнь была самым настоящим поголовным убийством – только медленным, изо дня в день

. Государство (гуманность) запрещало убить насмерть одного и не запрещало убивать миллионы наполовину.

Убить одного, то есть уменьшить сумму человеческих жизней на 50 лет, – это преступно, а уменьшить сумму человеческих жизней на 50 миллионов лет – это не преступно.

Ну, разве не смешно?

У нас эту математически-моральную задачу в полминуты решит любой десятилетний нумер; у них не могли – все их Канты вместе (потому, что ни один из Кантов не догадался построить систему научной этики, то есть основанной на вычитании, сложении, делении, умножении)."

Евгений Замятин.
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s
* saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1172
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.01.23 - 17:34
#10481
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