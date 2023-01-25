Skeptic: Начиная с детского сада и школы украинцев воспитывали в ненависти к русским и России. Ещё лет 15-20 и вся Украина, от Карпат до Харькова и Луганска была бы пропитана бандеровским угаром… (Это же последние пару лет, к сожалению, наблюдается и в Казахстане
"....фамилия, сестра, фамилия...", или имя, факты..
И всё же: - вы не ответили на мой вопрос: - вы не перегнули насчёт того что в Казахстане как и на Украине русофобию воспитывают с детского сада и со школы особенно в последние пару лет ?? Где, в какой школе или детском саду, конкретно это преподаётся ??
Skeptic: Многие уверены, что Путин лично воюет против Украины. Другие "знают", что Россия напала на Украину. Третьи надеются, что после зачистки Украины от нацистов всё успокоится и вернётся на свои места. И мало кто понимает, что на самом деле идёт глобальная война между Россией и США,
И только вы и ещё пару человек из цивилизованного мира (Соловьев, Норкин, Шейнин из интернета Ю. Подоляк и военкоры знают обо всём этом. Какая каша, даже переубеждать не буду. как кстати зовут короля Эсватини , кто в курсе? Интересно он уже заклеймил позором прогнивший Запад во главе с США?. Акрос ,а мне интересно вы тоже поддались на удочку Запада? Какой марки у Вас сельхозтехника? А то смотрите6" Сегодня он играет джаз. а завтра Родину продаст."
dvb: Это Ирина Фарион, довольно известная мадам на Украине.
Её не очень жалуют и в Украине, а если покопаться. я Вам такие перлы найду из Рутуба, похлеще будут Во главе с г-ном Дугиным. Я не говорю про простые комменты, а именно про посты влиятельных людей в России,можно Сатановского посмотреть или Кургиняна. великого русского патриота. Да ещё хотел спросить. чем там закончилась история с Бастрыкиным, который первыми предложил мобилизовывать заключенных мигрантов из Средней Азии, получивших российское гражданство. Ведь их не жалко
Ничего, всё нормально, на то она и дисскусия, что бы вмешиваться, правда, ненужная местами.
Прочитал: но, это же ихние дела, ихние девочки и мальчики - как хотят пусть так и воспитывают. Из-за того что они так их воспитывают- теперь надо на них нападать, бомбить и прочее?? Путин же не бомбит Прибалтику: - там примерно такое же отношение к русским, если не хуже. И Скептику я вопрос задал про Казахстан,( мне нет дела до какой то Украины-пусть что хотят то и делают) исходя из его написанного комента № 10467, где он подчёркивает что такое наблюдается и в казахстанских детских садах и школах.
Я могу ошибаться , но русофобия действительно развивается на бытовом уровне после 24 февраля прошлого года.Для меня это дичь несусветная, привык людей оценивать не по национальности, а по интеллекту. Кто то даже пытается отказываться от российских продуктов, хотя при нашем импорте вряд ли у них это получится.
Ведь как бы ни был ограничен их разум, но все-таки должны же они были понимать, что такая жизнь была самым настоящим поголовным убийством – только медленным, изо дня в день
. Государство (гуманность) запрещало убить насмерть одного и не запрещало убивать миллионы наполовину.
Убить одного, то есть уменьшить сумму человеческих жизней на 50 лет, – это преступно, а уменьшить сумму человеческих жизней на 50 миллионов лет – это не преступно.
Ну, разве не смешно?
У нас эту математически-моральную задачу в полминуты решит любой десятилетний нумер; у них не могли – все их Канты вместе (потому, что ни один из Кантов не догадался построить систему научной этики, то есть основанной на вычитании, сложении, делении, умножении)."
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