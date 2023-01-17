Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Форумная эклектика
Форумная эклектика
Куратор темы: Маркс
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3719
Форумная эклектика
Отправлено: 17.01.23 - 15:22
Цитата:
А, кто же тогда работает??
alex_60:
жизнь в Казахстане прекрасна.
жизнь в Казахстане прекрасна.
А, кто же тогда работает??
Форумная эклектика
Отправлено: 17.01.23 - 15:25
Цитата:
да вот тоже непонятно.
про них ничего не пишут.
ACROS:
А, кто же тогда работает??
А, кто же тогда работает??
да вот тоже непонятно.
про них ничего не пишут.
Форумная эклектика
Отправлено: 17.01.23 - 20:07
изучаем слова.
значение слова Мразь.
Первое значение.
Мразь это нечто мерзкое, плохой человек, что-то неприятное.
Второе значение.
Мразь это чёткое унижение любого человека. Данное слово способно опустить его до самой низкой планки. Человек, которого так обозвали, чувствует сильное психологическое унижение.
значение слова Мразь.
Первое значение.
Мразь это нечто мерзкое, плохой человек, что-то неприятное.
Второе значение.
Мразь это чёткое унижение любого человека. Данное слово способно опустить его до самой низкой планки. Человек, которого так обозвали, чувствует сильное психологическое унижение.
Форумная эклектика
Отправлено: 18.01.23 - 07:39
поговорка
«Аника-воин сидит да воет».
Ани́ка-во́ин — герой стиха об Анике и Смерти. В переносном смысле означает человека, который хвастается лишь вдалеке от опасности.
«Аника-воин сидит да воет».
Ани́ка-во́ин — герой стиха об Анике и Смерти. В переносном смысле означает человека, который хвастается лишь вдалеке от опасности.
Форумная эклектика
Отправлено: 18.01.23 - 09:21
в сканвордах/кроссвордах кстати постоянно встречается.
Горе-воин.
ответ(Аника)
Горе-воин.
ответ(Аника)
Форумная эклектика
Отправлено: 19.01.23 - 12:28
подслушанный разговор..
- Какие в нашей стране ужасные туалеты на дорогах!
- Зато дураки очень качественные!
- Какие в нашей стране ужасные туалеты на дорогах!
- Зато дураки очень качественные!
Форумная эклектика
Отправлено: 19.01.23 - 15:17
анекдот.
про военных эксперДов
- Вы военный эксперт?
- Если честно, нет. Вообще не служил.
- А почему на вопросы о войне отвечаете?
- Я эксперт по ответам на вопросы!
про военных эксперДов
- Вы военный эксперт?
- Если честно, нет. Вообще не служил.
- А почему на вопросы о войне отвечаете?
- Я эксперт по ответам на вопросы!
Форумная эклектика
Отправлено: 19.01.23 - 16:13
обьявление.
Воспитатель ясельной группы, поместите
своего малыша в манеж в концов концов..
а то он заблудился..
во времени и пространстве.
[Исправлено: alex_60, 19.01.2023 - 16:17]
Воспитатель ясельной группы, поместите
своего малыша в манеж в концов концов..
а то он заблудился..
во времени и пространстве.
[Исправлено: alex_60, 19.01.2023 - 16:17]
Форумная эклектика
Отправлено: 21.01.23 - 16:51
поговорка.
" На воре и шапка горит"
" На воре и шапка горит"
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 22146
Форумная эклектика
Отправлено: 21.01.23 - 17:02
Хех..
Ветка смотрю исполняет роль психолога, психиатора, своего рода решающая внутренние проблемы конкретного человека..
Это примерно как галстук Саакашвили..
Но тем не менее выполняет свою главную роль, клиент, посетив ее, быстро самоуспокаивается, выговорившись своеобразному доктору..
Ну может еще и галстуки жует, но если это помогает, почему нет?
Ветка смотрю исполняет роль психолога, психиатора, своего рода решающая внутренние проблемы конкретного человека..
Это примерно как галстук Саакашвили..
Но тем не менее выполняет свою главную роль, клиент, посетив ее, быстро самоуспокаивается, выговорившись своеобразному доктору..
Ну может еще и галстуки жует, но если это помогает, почему нет?
Форумная эклектика
Отправлено: 21.01.23 - 19:14
поговорка
"Гусь свинье не товарищ"
"Гусь свинье не товарищ"
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2593
Форумная эклектика
Отправлено: 22.01.23 - 00:10
Чудаковатый сосед.
Знают нашего соседа
В интернете все подряд.
Спит всегда он до обеда
Этим радуя ребят!
Он любой вопрос толкует
Сразу наперекосяк,
Просто наш Абай Заканыч
Видит все всегда не так.
Нынче день такой хороший,
Тучки в небе ни одной.
Он вопит:- Надень калоши,
Видишь - дождик проливной!
Но однажды все ребята
Подошли к нему гурьбой,
Подошли к нему ребята
И спросили:- Что с тобой?
Почему ты видишь тучи
Даже в солнечные дни?
Ты очки протри получше
— Может, грязные они?
Может, кто-нибудь назло
Наплевал тебе в стекло?
Или кильки в магазине
Недодали полкило?
— Прочь!- орёт на всех Заканыч.
Я сейчас вас проучу!
Я,- кропит слюной Заканыч,
- Вижу то, что я хочу!
Почему же он сердитый,
И не верит никому?
Просто с грушевым корыто
Не поставили ему!
Отошли подальше дети:
Наш сосед большой Чудак!
Очень плохо жить на свете,
Если видишь все не так.
P.S. Для модераторов: Все события и герои в стихотворении вымышлены. Любые совпадения с реальными личностями случайны. Ни один существующий никнейм не упомянут всуе. Ни один аватар не пострадал при написании данного поста. В оригинале главным героем истории является Иван Петрович, что в статистическом плане несёт гораздо бОльшую вероятность совпадения с реально существующими личностями, поэтому имя было изменено. Пост опубликован с целью конструктивной критики некоторых пользователей, превращающих форум в разлагающую(ся) помойку.
Знают нашего соседа
В интернете все подряд.
Спит всегда он до обеда
Этим радуя ребят!
Он любой вопрос толкует
Сразу наперекосяк,
Просто наш Абай Заканыч
Видит все всегда не так.
Нынче день такой хороший,
Тучки в небе ни одной.
Он вопит:- Надень калоши,
Видишь - дождик проливной!
Но однажды все ребята
Подошли к нему гурьбой,
Подошли к нему ребята
И спросили:- Что с тобой?
Почему ты видишь тучи
Даже в солнечные дни?
Ты очки протри получше
— Может, грязные они?
Может, кто-нибудь назло
Наплевал тебе в стекло?
Или кильки в магазине
Недодали полкило?
— Прочь!- орёт на всех Заканыч.
Я сейчас вас проучу!
Я,- кропит слюной Заканыч,
- Вижу то, что я хочу!
Почему же он сердитый,
И не верит никому?
Просто с грушевым корыто
Не поставили ему!
Отошли подальше дети:
Наш сосед большой Чудак!
Очень плохо жить на свете,
Если видишь все не так.
P.S. Для модераторов: Все события и герои в стихотворении вымышлены. Любые совпадения с реальными личностями случайны. Ни один существующий никнейм не упомянут всуе. Ни один аватар не пострадал при написании данного поста. В оригинале главным героем истории является Иван Петрович, что в статистическом плане несёт гораздо бОльшую вероятность совпадения с реально существующими личностями, поэтому имя было изменено. Пост опубликован с целью конструктивной критики некоторых пользователей, превращающих форум в разлагающую(ся) помойку.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1360
Форумная эклектика
Отправлено: 22.01.23 - 00:22
Цитата:
Браво! Классное стихотворение. И цели благие!
Маркс:
Пост опубликован с целью конструктивной критики некоторых пользователей, превращающих форум в разлагающую(ся) помойку.
Пост опубликован с целью конструктивной критики некоторых пользователей, превращающих форум в разлагающую(ся) помойку.
Браво! Классное стихотворение. И цели благие!
Форумная эклектика
Отправлено: 23.01.23 - 08:56
сейчас только увидел стихи
про "чудаковатого соседа"
классно.
[Исправлено: alex_60, 23.01.2023 - 09:09]
про "чудаковатого соседа"
классно.
[Исправлено: alex_60, 23.01.2023 - 09:09]
Форумная эклектика
Отправлено: 25.01.23 - 13:01
аксиома
//Запомните, в какие бы жизненные ситуации вы не попадали
и какие бы события с вами не происходили,
всё это уже было, и не раз,
у каждого встречного таксиста.//
//Запомните, в какие бы жизненные ситуации вы не попадали
и какие бы события с вами не происходили,
всё это уже было, и не раз,
у каждого встречного таксиста.//
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 17
|Зарегистрированные пользователи: Skeptic
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать