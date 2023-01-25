А что с историей не так? У меня высшее образование, я дипломированный учитель истории и обществоведения, а вот ответить то Вам и нечего, кроме того , что я так чувствую, поэтому это правда и по другому быть не может.
Без демагогии, коротко в двух словах: - чему же учит история ? Например: - вы живёте в холупе; сосед с трёхэтажного особняка нападает на вас, хочет забрать ваш огород, сарай и туалет - просто потому что когда то в давние времена, он ходил туда по нужде, держал там скот и сеял огород. Ваши действия ??
Если пользоваться Вашими образами, то всю нынешнюю ситуацию можно описать так. Жили были два соседа, одному соседу, который побольше и посильней не понравилось как другой сосед воспитывает своих детей( в голове ещё мысль, а вдруг мои?), ну решил соседа проучить, а заодно и детей забрать вместе с комнатой( жить то им где то надо), а сосед вдруг начал сопротивляться и в драку полез. И тут ему родственники большого соседа из далёкого казахстана :"Эй ты не смей сопротивляться, а то я буду тебя ненавидеть".
Kairat stayer: Отдельные эксперты активизировались, отмечают что в ближайшее время РФ пойдет в наступление в трёх направлениях. Со стороны Белоруссии и в сторону Львова, ниже в сторону Одессы и отвлекающий возможно в Харьковском.
Чтобы взять в клещ и отсечь поставки оружия. Якобы, для этого собрали 600-700 тысяч военных, в средиземном море находиться адмирал Горшков с цирконами и.т.д. При этом, на днях 18 января запланирована встреча министров обороны НАТО и если не ошибаюсь 20 января заседание Рамштайне-8. В общем посмотрим, будем наблюдать за развитием событии. НАТО в Румынию передислоцировал АВАКС, в Польшу бронетехнику из США привезли, в том числе танки абрамс и.т.д.
Вместе с тем, разведки США и Великобритании о намечающих наступлениях с обоих сторон молчат, якобы обе стороны готовятся к действиям в марте, начале апреля текущего года.
Выше пост от 16 января 2023 года, в дальнейшем по настоящее время, от различных экспертов много взбросов, фейков, прогнозов и опровержении.
Эксперты говорят, что со стороны Беларуси нападения не будет, местность болотистая и укреплённая, тяжёлая техника не пройдет. Десант морской со стороны Одессы тоже проблемно высадить, на вооружении у Украины ракеты Гарпун, с дальностью поражения 200 км. Ранее Великобритания их предоставила. Кроме того, ранее часть десантных кораблей потопили. Группировки в 600-700 тысяч человек живой силы не дастоточно. Если украинцев 500-600 тысяч, тогда перевес для наступления, должен быть в три раза, то есть 1,5-1,8 млн военнослужащих. Как, отметил выше будем наблюдать.
Да мне не жалко. Читайте: В далёком 1961 году США разместили на территории Турции свои ракеты с радиусом действия 2400 км и подлётным временем до Москвы менее 10 минут. При этом расстояние от Москвы до Измира – 2100 км. А 10 минут по тем временам – очень мало для адекватной реакции. Разумеется, это не понравилось Советскому Союзу. Поэтому в 1962 СССР разместил свои ракеты на Кубе, чтобы достичь паритета хотя бы в этом. Ибо с помощью авиации США могли сбросить на СССР 3000 ядерных бомб, а СССР на территорию США мог доставить только 300 зарядов. Соединённые штаты, по известной «логике» «А нас-то за что?!» этим сильно возмутились. Последовавшие за этим события называются всем известным словосочетанием «Карибский кризис». Кому интересны подробности, могут легко найти их в интернете. Мир стоял на грани не просто третьей мировой войны. Он стоял на грани войны ядерной… Дело закончилось тем, что СССР убрал свои ракеты с Кубы, а США – из Турции. Противостояние на этом не закончилось, но угроза горячей войны между США и СССР отодвинулась и мир вздохнул относительно спокойно. Если не считать нескольких военных конфликтов, развязанных штатами в разных точках планеты. Но после развала СССР США решили, что у них развязаны руки и им можно делать всё, что они захотят. В результате мир наблюдал и наблюдает разрушение Ирака, Югославии, Ливии, Сирии, Афганистана… Это, не считая не таких «громких» вооружённых конфликтов, как Гаити, Пакистан, Йемен, Камерун… Всю информацию на эту тему тоже можно найти в интернете. Как и информацию об «агрессивных» действиях СССР и России в те же годы. События развивались «по плану» США… Пока не настала очередь Сирии. Там Россия показала, что её рано списывать со счетов. Сначала дипломатическим путём, а потом и силовым вмешательством Россия помешала США и их «союзникам» окончательно уничтожить и эту страну. Параллельно США «работали» на Украине… Со времён бездарной горбачёвской «перестройки» эту страну наводнили разного рода НПО, созданные на деньги Запада и кормящиеся с его руки. Они усиленно накачивали страну русофобией и милитаристским угаром. Начиная с детского сада и школы украинцев воспитывали в ненависти к русским и России. Ещё лет 15-20 и вся Украина, от Карпат до Харькова и Луганска была бы пропитана бандеровским угаром… (Это же последние пару лет, к сожалению, наблюдается и в Казахстане…) Но по каким-то им одним известным причинам, США поторопились «заселить» Крым своим флотом, а территорию Украины - военными базами… Да и бандеровским последышам не терпелось взять власть в свои руки. Не хотели они ждать победы на «демократических» выборах, благодаря которым в 1933 году в Германии к власти пришли национал-социалисты во главе с Гитлером. На всё это и был рассчитан государственный переворот в 2014 году. Бандеровцам – власть, штатам – Крым и территория Украины. Не учли они только того, что Россия не собиралась смотреть на это равнодушно. Да и жители Крыма тоже не очень рады были новой «власти». Как итог – сбылась их мечта о возвращении в состав России. Планы США сильно поломались. Да и Донбасс с его ещё здоровым населением тоже восстал против хунты. Чтобы наказать недовольных бандеровской властью жителей Донбасса, Турчинов, называвшийся в те годы президентом Украины, начал против них карательную операцию, натравив на мирное население своры нацистов и части ВСУ. За восемь лет этой войны на Донбассе погибли около 14000 мирных жителей, в том числе никому не угрожавших женщин, детей и стариков… С 2007 года Путин предлагал Западу остановиться, одуматься и сесть за стол переговоров. Его не слышали. Продолжили с упёртостью, достойной лучшего применения, расширять НАТО на восток, вооружать Украину и натравливать её на Россию… В итоге 24 февраля этого года Путин объявил о начале спецоперации Российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Запад, почему-то, сильно удивился и возмутился… Ждём, чем это закончится… P.S. Как-то на просторах интернета мне попалась одна занятная история… В ней рассказывалось, как какой-то английский обыватель обнаружил в своих завалах старинную шкатулку. Когда всё выяснилось, оказалось, что эта шкатулка – из Индии. И вот что интересно - этот человек вполне себе искренне удивился: «Как эта шкатулка оказалась в Лондоне?!» Не учат в Британии своей истории. Не модно. Или – стыдно? Не в тренде в королевстве сейчас рассказывать своим гражданам, как их предки триста лет грабили Индию и другие свои колонии. На чём, собственно, и построено величие и богатство Британии. И в Европе не любят вспоминать и знать свою историю… Стесняются рассказывать своим детям, как их государства в считанные дни сдавались на милость победителя – Гитлеровской Германии, а потом вместе с ней напали на СССР. Вместо этого они сейчас придумывают историю о том, как злой СССР напал на Германию, а потом великие США спасли их всех и от Гитлера, и от Сталина. А вот Россия своей истории не стыдится. И знает её, и детям своим правду рассказывает. И именно благодаря этой памяти не стала дожидаться «июня 1941 года» и размещения натовских ракет у своих границ, а сразу перешла к «маю 1945 года». Чтобы по старой своей привычке закончить войну, навязанную ей Западом во главе с США.
Многие уверены, что Путин лично воюет против Украины. Другие "знают", что Россия напала на Украину. Третьи надеются, что после зачистки Украины от нацистов всё успокоится и вернётся на свои места. И мало кто понимает, что на самом деле идёт глобальная война между Россией и США, где и Украина, и, по большому счёту, вся Европа - просто расходный материал и бойцовский ринг... И зачистка Украины от нацизма - ещё не Победа в этой войне. Это будет выигранная битва, но не выигранная война. Война будет выиграна, когда США не смогут больше диктовать свою волю даже своим сателлитам. Когда доллар перестанет быть доминирующей валютой, а останется просто внутренней валютой США. Только после этого мир сможет вздохнуть с облегчением и жить спокойно.
Skeptic: последние пару лет, к сожалению, наблюдается и в Казахстане…
Факты, пожалуйста.
И чем всё закончилось: - в Турции как были ядерные силы США так и есть( Инджирлинг или как там, военная база США). теперь базы НАТО будут в 50 км. подлёта от родины Путина, в Финляндии и странах Прибалтики. Не убедительно, написали: - штампованое и избитое клише русской пропаганды.
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