Отправлено: - 12:53

ACROS:



[Исправлено: Skeptic, 25.01.2023 - 13:10]

Цитата:Да мне не жалко. Читайте:В далёком 1961 году США разместили на территории Турции свои ракеты с радиусом действия 2400 км и подлётным временем до Москвы менее 10 минут. При этом расстояние от Москвы до Измира – 2100 км. А 10 минут по тем временам – очень мало для адекватной реакции.Разумеется, это не понравилось Советскому Союзу. Поэтому в 1962 СССР разместил свои ракеты на Кубе, чтобы достичь паритета хотя бы в этом. Ибо с помощью авиации США могли сбросить на СССР 3000 ядерных бомб, а СССР на территорию США мог доставить только 300 зарядов.Соединённые штаты, по известной «логике» «А нас-то за что?!» этим сильно возмутились. Последовавшие за этим события называются всем известным словосочетанием «Карибский кризис». Кому интересны подробности, могут легко найти их в интернете. Мир стоял на грани не просто третьей мировой войны. Он стоял на грани войны ядерной…Дело закончилось тем, что СССР убрал свои ракеты с Кубы, а США – из Турции. Противостояние на этом не закончилось, но угроза горячей войны между США и СССР отодвинулась и мир вздохнул относительно спокойно. Если не считать нескольких военных конфликтов, развязанных штатами в разных точках планеты.Но после развала СССР США решили, что у них развязаны руки и им можно делать всё, что они захотят. В результате мир наблюдал и наблюдает разрушение Ирака, Югославии, Ливии, Сирии, Афганистана… Это, не считая не таких «громких» вооружённых конфликтов, как Гаити, Пакистан, Йемен, Камерун… Всю информацию на эту тему тоже можно найти в интернете. Как и информацию об «агрессивных» действиях СССР и России в те же годы.События развивались «по плану» США… Пока не настала очередь Сирии. Там Россия показала, что её рано списывать со счетов. Сначала дипломатическим путём, а потом и силовым вмешательством Россия помешала США и их «союзникам» окончательно уничтожить и эту страну.Параллельно США «работали» на Украине… Со времён бездарной горбачёвской «перестройки» эту страну наводнили разного рода НПО, созданные на деньги Запада и кормящиеся с его руки. Они усиленно накачивали страну русофобией и милитаристским угаром. Начиная с детского сада и школы украинцев воспитывали в ненависти к русским и России. Ещё лет 15-20 и вся Украина, от Карпат до Харькова и Луганска была бы пропитана бандеровским угаром…(Это же последние пару лет, к сожалению, наблюдается и в Казахстане…)Но по каким-то им одним известным причинам, США поторопились «заселить» Крым своим флотом, а территорию Украины - военными базами… Да и бандеровским последышам не терпелось взять власть в свои руки. Не хотели они ждать победы на «демократических» выборах, благодаря которым в 1933 году в Германии к власти пришли национал-социалисты во главе с Гитлером. На всё это и был рассчитан государственный переворот в 2014 году. Бандеровцам – власть, штатам – Крым и территория Украины.Не учли они только того, что Россия не собиралась смотреть на это равнодушно. Да и жители Крыма тоже не очень рады были новой «власти». Как итог – сбылась их мечта о возвращении в состав России. Планы США сильно поломались. Да и Донбасс с его ещё здоровым населением тоже восстал против хунты. Чтобы наказать недовольных бандеровской властью жителей Донбасса, Турчинов, называвшийся в те годы президентом Украины, начал против них карательную операцию, натравив на мирное население своры нацистов и части ВСУ.За восемь лет этой войны на Донбассе погибли около 14000 мирных жителей, в том числе никому не угрожавших женщин, детей и стариков…С 2007 года Путин предлагал Западу остановиться, одуматься и сесть за стол переговоров. Его не слышали. Продолжили с упёртостью, достойной лучшего применения, расширять НАТО на восток, вооружать Украину и натравливать её на Россию… В итоге 24 февраля этого года Путин объявил о начале спецоперации Российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Запад, почему-то, сильно удивился и возмутился…Ждём, чем это закончится…P.S. Как-то на просторах интернета мне попалась одна занятная история… В ней рассказывалось, как какой-то английский обыватель обнаружил в своих завалах старинную шкатулку. Когда всё выяснилось, оказалось, что эта шкатулка – из Индии. И вот что интересно - этот человек вполне себе искренне удивился: «Как эта шкатулка оказалась в Лондоне?!»Не учат в Британии своей истории. Не модно. Или – стыдно? Не в тренде в королевстве сейчас рассказывать своим гражданам, как их предки триста лет грабили Индию и другие свои колонии. На чём, собственно, и построено величие и богатство Британии. И в Европе не любят вспоминать и знать свою историю… Стесняются рассказывать своим детям, как их государства в считанные дни сдавались на милость победителя – Гитлеровской Германии, а потом вместе с ней напали на СССР. Вместо этого они сейчас придумывают историю о том, как злой СССР напал на Германию, а потом великие США спасли их всех и от Гитлера, и от Сталина.А вот Россия своей истории не стыдится. И знает её, и детям своим правду рассказывает. И именно благодаря этой памяти не стала дожидаться «июня 1941 года» и размещения натовских ракет у своих границ, а сразу перешла к «маю 1945 года». Чтобы по старой своей привычке закончить войну, навязанную ей Западом во главе с США.