Re: Тонну конфет карагандинского предпринимателя присвоил...

Отправлено: - 20:00

С нашими право охранителями можно дела проворачивать и за это ничего не будет. Возьмём нашумевшее дело с аттракционом. Предъявили недостачу в миллиард, а сидит стрелочник, он не мог столько украсть иначе владея такой суммой свалил бы куда подальше. Обычно Судят за цепочку, за смартфон.