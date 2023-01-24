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≡ Тонну конфет карагандинского предпринимателя присвоил костанайский мошенник
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46031
Тонну конфет карагандинского предпринимателя присвоил костанайский мошенник
Отправлено: 24.01.23 - 14:10
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За доставку тонны конфет бизнесмен из Караганды заплатил 1 млн тенге. Сроки исполнения договора уже прошли, но товар так и не был доставлен. Тогда предприниматель обратился к костанайским полицейским.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22137
Re: Тонну конфет карагандинского предпринимателя присвоил...
Отправлено: 24.01.23 - 14:10
#1
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Это же надо быть таким тупым водятелу, чтоб на машине под своими номерами воровать..
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1133
Re: Тонну конфет карагандинского предпринимателя присвоил...
Отправлено: 24.01.23 - 15:50
#2
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Да,с перевозками беда.. Автобазы развалили,но есть ДЕЛЛА,через которую любой проходимец за копейки согласится перевезти и кинет. Да и вообще,много там тем,чтобы обмануть и не найти концы. Мошенники пользуются деллой по полной программе.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5812
Re: Тонну конфет карагандинского предпринимателя присвоил...
Отправлено: 24.01.23 - 20:00
#3
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С нашими право охранителями можно дела проворачивать и за это ничего не будет. Возьмём нашумевшее дело с аттракционом. Предъявили недостачу в миллиард, а сидит стрелочник, он не мог столько украсть иначе владея такой суммой свалил бы куда подальше. Обычно Судят за цепочку, за смартфон.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3708
Re: Тонну конфет карагандинского предпринимателя присвоил...
Отправлено: 24.01.23 - 20:33
#4
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Цитата:
111:
таким тупым водятелу


Цитата://воспользовавшись доверчивостью бизнесмена//

Как понять : - доверчивостью ?? Не думаю что бизнесмен такой лох. Скорее всего: - нашёл так сказать, выгодное ценовое предложение, то есть по дешёвке.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22137
Тонну конфет карагандинского предпринимателя присвоил костанайский мошенник
Отправлено: 24.01.23 - 21:17
#5
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Цитата:
ACROS:
нашёл так сказать, выгодное ценовое предложение, то есть по дешёвке

Попутный груз, всегда так.
Водила лошара, авто то легко аычислить.
Мы попутный груз с России так заказали, шлагбаумы и брелки на 2 с чем то миллиона попутно привезли.
Так да, дешевле в два раза.
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