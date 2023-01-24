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≡ Тройняшки из Мендыкаринского района сегодня поехали из Костаная домой
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46031
Тройняшки из Мендыкаринского района сегодня поехали из Костаная домой
Отправлено: 24.01.23 - 18:14
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Николая, Евгения и Виолетту Петровых выписали из областного роддома вместе с их мамой сегодня, 24 января. Эта тройня - первая в истории Мендыкаринского района, где в п. Харьковский живет семья Петровых. Теперь в этой семье 7 детей.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1079
Re: Тройняшки из Мендыкаринского района сегодня поехали из...
Отправлено: 24.01.23 - 18:14
#1
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Цитата:
Дети ждут малышей дома. Старший сын взрослый, уехал, живёт отдельно. Остальные с нами. Будут помогать. Подруга моя тоже поможет. Справимся! Слава богу, дом свой есть. Две комнаты, но свой. Тёплый очень - детвора в трусиках ходит. Хозяйства нет,

Источник:


Как будет тяжело им, столько детей и хозяйства своего нет. Но ведь вырастут и будут здоровыми и не избалованными ...
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