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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=47866 Дети ждут малышей дома. Старший сын взрослый, уехал, живёт отдельно. Остальные с нами. Будут помогать. Подруга моя тоже поможет. Справимся! Слава богу, дом свой есть. Две комнаты, но свой. Тёплый очень - детвора в трусиках ходит. Хозяйства нет,Источник:

Цитата:Как будет тяжело им, столько детей и хозяйства своего нет. Но ведь вырастут и будут здоровыми и не избалованными ...