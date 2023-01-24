Прогноз на 5 дней
ясно-13°C
  • 775 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • Ю, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Впервые в истории казахстанская теннисистка сыграет в полуфинале одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46031
Впервые в истории казахстанская теннисистка сыграет в полуфинале одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии
Отправлено: 24.01.23 - 17:11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Программу открыл матч между чемпионкой «Уимблдона» 2022 года 23-летней Еленой Рыбакиной, занимающей 25-е место в мире, и 17-й ракеткой мира, победительницей «Ролан Гаррос» 2017 года 25-летней Еленой Остапенко из Латвии.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3707
Re: Впервые в истории казахстанская теннисистка сыграет в...
Отправлено: 24.01.23 - 17:11
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пишут что Рыбакина находиться в своей сильнейшей форме; после Уимблдона пора "головокружения от успеха" прошла и она находиться на пике. У ней сильнейшиая подача на турнире и наименьший процент потерь первой подачи. Алга, Казахстан !!!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 47
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS