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Сервис по легализации иностранных авто запустили на eGov.kz
Сервис по легализации иностранных авто запустили на eGov.kz
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46031
Сервис по легализации иностранных авто запустили на eGov.kz
Отправлено: 23.01.23 - 13:59
На портале eGov.kz и в мобильном приложении электронного правительства запустили сервис по легализации иностранных авто. Он доступен для физических лиц с 23 января по 1 июля 2023 года.
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Re: Сервис по легализации иностранных авто запустили на eGov.kz
Отправлено: 23.01.23 - 13:59
Сайт сильно зависает, видимо желающих много ,надо с утра пораньше или позже вечером,
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 18908
Сервис по легализации иностранных авто запустили на eGov.kz
Отправлено: 23.01.23 - 14:02
антизаконное мероприятие по сути своей.
кто действовал по закону тех оставили в дурачках.
кто действовал по закону тех оставили в дурачках.
Re: Сервис по легализации иностранных авто запустили на eGov.kz
Отправлено: 23.01.23 - 17:09
Цитата:
Полностью согласен: - и не только добросовестных и законопослушных автовладельцев, но и тех кто исправно и в срок платил кредиты и банковские проценты за взятые кредиты.
Очевидно, это, по ихнему: - СПРАВЕДЛИВЫЙ Казахстан.
alex_60:
тех оставили в дурачках.
тех оставили в дурачках.
Полностью согласен: - и не только добросовестных и законопослушных автовладельцев, но и тех кто исправно и в срок платил кредиты и банковские проценты за взятые кредиты.
Очевидно, это, по ихнему: - СПРАВЕДЛИВЫЙ Казахстан.
Re: Сервис по легализации иностранных авто запустили на eGov.kz
Отправлено: 23.01.23 - 20:51
Да бросьте вы о плохом. Просто, государство приносит свои извинения за то что разрешил ввозить дешёвое авто, а когда их стало много, а запретить нельзя, вот таким образом прекратить дальнейшую эскалацию автоперегона.
Сервис по легализации иностранных авто запустили на eGov.kz
Отправлено: 24.01.23 - 12:12
Цитата:
Я не против извинении, и вообще не против если этот Новый и Справедливый Казахстан будет БЕСПЛАТНО оформлять какие угодно и где угодно приобретённые авто гражданами Казахстана, пусть только вернёт мне мои утилизационные и первичные платежи за три последние приобретённые авто в сумме: - 6 580 540 тенге и за новую сельхозтехнику в сумме - 25 600 000 тенге. Это только я один за три года обогатил Алию на столько, а есть те кто приобретает и поболее.
Правила игры должны быть ОДИНАКОВЫ для ВСЕХ.
Мы же ВСЕ равны перед законом - так по крайней мере ЗАДЕКЛАРИРОВАНО в Конституции.
сайлау курманов:
государство приносит свои извинения з
государство приносит свои извинения з
Я не против извинении, и вообще не против если этот Новый и Справедливый Казахстан будет БЕСПЛАТНО оформлять какие угодно и где угодно приобретённые авто гражданами Казахстана, пусть только вернёт мне мои утилизационные и первичные платежи за три последние приобретённые авто в сумме: - 6 580 540 тенге и за новую сельхозтехнику в сумме - 25 600 000 тенге. Это только я один за три года обогатил Алию на столько, а есть те кто приобретает и поболее.
Правила игры должны быть ОДИНАКОВЫ для ВСЕХ.
Мы же ВСЕ равны перед законом - так по крайней мере ЗАДЕКЛАРИРОВАНО в Конституции.
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1153
Re: Сервис по легализации иностранных авто запустили на eGov.kz
Отправлено: 24.01.23 - 13:15
Цитата:
За свою некомпетентность. Как будто надо было быть семи пядей во лбу, чтобы предсказать каковы будут последствия. Бедный Черномырдин, каково ему когда постоянно вспоминают его бессмертный афоризм. С утилизацией тут конечно другое, это наоборот в высшей степени компетентные действия, только они получаются у наших властей, только когда это кому то выгодно. Видимо выгодоприобретатель на пальцах объясняет чиновникам, как нужно действовать, поясняет весь алгоритм действий.
сайлау курманов:
Просто, государство приносит свои извинения
Просто, государство приносит свои извинения
За свою некомпетентность. Как будто надо было быть семи пядей во лбу, чтобы предсказать каковы будут последствия. Бедный Черномырдин, каково ему когда постоянно вспоминают его бессмертный афоризм. С утилизацией тут конечно другое, это наоборот в высшей степени компетентные действия, только они получаются у наших властей, только когда это кому то выгодно. Видимо выгодоприобретатель на пальцах объясняет чиновникам, как нужно действовать, поясняет весь алгоритм действий.
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1153
Re: Сервис по легализации иностранных авто запустили на eGov.kz
Отправлено: 24.01.23 - 13:21
Хотя надо признать г-н Акрос,что может свои деньги г-жа Алия и иже с ней и заслужили. Представьте сколько сил, терпения и нервов надо было приложить, чтобы сначала депутаты приняли нужные законы, потом чиновники правильно всё расписали, да ещё чтобы не напортачили. Поистине титанические усилия.
Самое главное чтобы не напортачили. это тяжелее всего.Это у наших чиновников в крови.
Самое главное чтобы не напортачили. это тяжелее всего.Это у наших чиновников в крови.
Сервис по легализации иностранных авто запустили на eGov.kz
Отправлено: 24.01.23 - 16:53
Цитата:
Цитата:
Недавно прочитал гуляющий по Инету список ( фейк или нефейк -не знаю) того что ПРИНАДЛЕЖИТ семье: - там больше пол-Казахстана, если не весь Казахстан, хорошо что ещё воздух дует с Ирана и мы им дышим.
По поводу "заслуг" дочерей: - их единственная задача была сказать: - "...пап, я хочу это или то..." и всё - дальше не их дело, они может и не знают даже что такое утилизационный сбор и где этот автосборочный завод "СарыАркаАвтоПром" и прочая херня связанная с производством.
Любящий папа вызовет Масимова, Сагинтаева, Ахметова, Тасмагамбетова и прочих своих "продуктов" и как вы говорите, на пальцах обьяснит им, что надо сделать для счастья его дочерей.
saba:
г-жа Алия и иже с ней и заслужили.
г-жа Алия и иже с ней и заслужили.
Цитата:
saba:
выгодоприобретатель на пальцах объясняет чиновникам
выгодоприобретатель на пальцах объясняет чиновникам
Недавно прочитал гуляющий по Инету список ( фейк или нефейк -не знаю) того что ПРИНАДЛЕЖИТ семье: - там больше пол-Казахстана, если не весь Казахстан, хорошо что ещё воздух дует с Ирана и мы им дышим.
По поводу "заслуг" дочерей: - их единственная задача была сказать: - "...пап, я хочу это или то..." и всё - дальше не их дело, они может и не знают даже что такое утилизационный сбор и где этот автосборочный завод "СарыАркаАвтоПром" и прочая херня связанная с производством.
Любящий папа вызовет Масимова, Сагинтаева, Ахметова, Тасмагамбетова и прочих своих "продуктов" и как вы говорите, на пальцах обьяснит им, что надо сделать для счастья его дочерей.
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