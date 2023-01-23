Отправлено: - 16:53

saba:

г-жа Алия и иже с ней и заслужили.

saba:

выгодоприобретатель на пальцах объясняет чиновникам

Цитата:Цитата:Недавно прочитал гуляющий по Инету список ( фейк или нефейк -не знаю) того что ПРИНАДЛЕЖИТ семье: - там больше пол-Казахстана, если не весь Казахстан, хорошо что ещё воздух дует с Ирана и мы им дышим.По поводу "заслуг" дочерей: - их единственная задача была сказать: - "...пап, я хочу это или то..." и всё - дальше не их дело, они может и не знают даже что такое утилизационный сбор и где этот автосборочный завод "СарыАркаАвтоПром" и прочая херня связанная с производством.Любящий папа вызовет Масимова, Сагинтаева, Ахметова, Тасмагамбетова и прочих своих "продуктов" и как вы говорите, на пальцах обьяснит им, что надо сделать для счастья его дочерей.