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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22136
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.01.23 - 10:06
#10426
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Цитата:
Эл-починно:
противник наносил максимальный ущерб, в

Да понял я это..
Максимально сами себя бомбят и бомбят..
В Бахмуте и Соледаре..
Только непонятно, отчего там 40 тысяч зэков полегло, у которых кончаются снаряды и которые прилюдно обозвали за это Шойгу пи..сом?
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1153
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.01.23 - 10:20
#10427
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Я смотрю иногда опросы на улицах России, многие боятся высказывать своё мнение. Почему так? В России опять наступили недавние в историческом значении времена? Или в условиях войны (СВО) это нормально? Тут Таноми с Алексом как то упомянули Паскаля, а я вот думаю, выступая против иезуитов. духовной составляющей тогда власти, был ли он за Францию или тоже предатель Франции? Или это совсем другое, Путин это олицетворение России и что делает он, это делает Россия? Почему Шаман с Газмановым намного умнее и мудрее нежели Макаревич с Ахеджаковой? При том , что нет даже попытки как то порассуждать, привести аргументы какие то, просто приняли на веру, что говорит официальная власть и всё. Я понимаю, человек должен во что то верить, но разве при этом он не должен думать. хотел ещё про ракету которую выпустили по Днепру. Наши форумчане кто поддерживает войну, сразу начали говорить, что это из за украинских ПВО, хотел бы спросить, а что делала ракета, предназначенная для уничтожения авианосцев вблизи большого города. Всё как по Чапеку:"Когда мы мирно их бомбили, враг коварно напал на наши самолеты". Хотя мне больше нравится другая его фраза:" Представляете,какая была бы тишина, если бы люди говорили только о том , что знают"
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22136
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.01.23 - 13:01
#10428
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Город днем

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22136
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.01.23 - 13:11
#10429
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Какой то дымок
Степь горит?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22136
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.01.23 - 14:18
#10430
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Сегодня протестировали Затобыльские пельмени..



Да, тесто толстовато, даже очень толсто,еще при варке явно чувствуется резкий свининый запах.
На этикетке нет состава мяса и вообще, с какого мяса они сделаны.
Брать конечно мы такие больше не станем..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22136
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.01.23 - 14:21
#10431
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Вот такая вот этикетка, без названия мяса, то ли коровина там, то ли кабанина.
Почему то думал что там смешанное, но резкий запах свинины отбил это думание..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22136
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.01.23 - 14:24
#10432
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Моя смотрю, пару штучек съела и застыла в Тик Токе, наверно думала что я сам все съем..
Однако даже и мне как то не пошло..
Вот такие вот русские пельмешки..
Да, и чтобы тесто не разваривалось, не обязательно делать его таким толстым, надо просто соблюдать технологию приготовления..
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