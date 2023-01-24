Всякая всячина обо всем и обо всех.

Отправлено: - 10:20

Я смотрю иногда опросы на улицах России, многие боятся высказывать своё мнение. Почему так? В России опять наступили недавние в историческом значении времена? Или в условиях войны (СВО) это нормально? Тут Таноми с Алексом как то упомянули Паскаля, а я вот думаю, выступая против иезуитов. духовной составляющей тогда власти, был ли он за Францию или тоже предатель Франции? Или это совсем другое, Путин это олицетворение России и что делает он, это делает Россия? Почему Шаман с Газмановым намного умнее и мудрее нежели Макаревич с Ахеджаковой? При том , что нет даже попытки как то порассуждать, привести аргументы какие то, просто приняли на веру, что говорит официальная власть и всё. Я понимаю, человек должен во что то верить, но разве при этом он не должен думать. хотел ещё про ракету которую выпустили по Днепру. Наши форумчане кто поддерживает войну, сразу начали говорить, что это из за украинских ПВО, хотел бы спросить, а что делала ракета, предназначенная для уничтожения авианосцев вблизи большого города. Всё как по Чапеку:"Когда мы мирно их бомбили, враг коварно напал на наши самолеты". Хотя мне больше нравится другая его фраза:" Представляете,какая была бы тишина, если бы люди говорили только о том , что знают"