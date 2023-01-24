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≡ Легализация иностранных авто: МВД опубликовало предварительные данные
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46028
Легализация иностранных авто: МВД опубликовало предварительные данные
Отправлено: 24.01.23 - 14:18
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В Казахстане 23 января 2023 года стартовала легализация иностранных автомобилей. На 18:00 предварительно одобрено более 2000 заявок, из них 100 человек получили соответствующие документы.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5811
Re: Легализация иностранных авто: МВД опубликовало...
Отправлено: 24.01.23 - 14:18
#1
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Для многих владельцев сложилось удивительная ситуация. Оказывается легализация подразумевает полную чистоту авто кроме криминала, залога и других обстоятельств, но и учёт по прежнему нахождению авто. Многих отвернули от ворот, идите снимайте с учёта, езжайте в Армению, Россию куда хотите, принимаем только в чистейшем ввиде. Здешний хозяин авто купивший её покататься попадает в очень странную ситуацию. Кто не поедет снимать с учёта могут распрощаться со своим хламом после первого июля. Многие подразумевали под легализацией, что государство закроет глаза на все обстоятельства в том числе и учёт и перепишет авто как с чистого листа. Как говорил слепой - посмотрим.
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