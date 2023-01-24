Re: Легализация иностранных авто: МВД опубликовало...

Отправлено: - 14:18

Для многих владельцев сложилось удивительная ситуация. Оказывается легализация подразумевает полную чистоту авто кроме криминала, залога и других обстоятельств, но и учёт по прежнему нахождению авто. Многих отвернули от ворот, идите снимайте с учёта, езжайте в Армению, Россию куда хотите, принимаем только в чистейшем ввиде. Здешний хозяин авто купивший её покататься попадает в очень странную ситуацию. Кто не поедет снимать с учёта могут распрощаться со своим хламом после первого июля. Многие подразумевали под легализацией, что государство закроет глаза на все обстоятельства в том числе и учёт и перепишет авто как с чистого листа. Как говорил слепой - посмотрим.