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≡ Тонну конфет карагандинского предпринимателя присвоил костанайский мошенник
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46028
Тонну конфет карагандинского предпринимателя присвоил костанайский мошенник
Отправлено: 24.01.23 - 14:10
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За доставку тонны конфет бизнесмен из Караганды заплатил 1 млн тенге. Сроки исполнения договора уже прошли, но товар так и не был доставлен. Тогда предприниматель обратился к костанайским полицейским.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22136
Re: Тонну конфет карагандинского предпринимателя присвоил...
Отправлено: 24.01.23 - 14:10
#1
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Это же надо быть таким тупым водятелу, чтоб на машине под своими номерами воровать..
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