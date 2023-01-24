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≡ Студенты КПВК на встрече с Президентом Казахстана
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46028
Студенты КПВК на встрече с Президентом Казахстана
Отправлено: 24.01.23 - 09:41
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21 января в ходе рабочей поездки в Костанайскую область Президент страны Касым-Жомарт Токаев посетил строящийся автомобильный завод Allur, где запустил производство линии по сборке автомобилей Kia. Уже в текущем году с конвейера завода сойдут первые автомобили Kia Cerato.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
234
Re: Студенты КПВК на встрече с Президентом Казахстана
Отправлено: 24.01.23 - 09:41
#1
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Детей позвали в этот цирк Аллюр, зато преподаватели гордятся, ничего нового.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22136
Re: Студенты КПВК на встрече с Президентом Казахстана
Отправлено: 24.01.23 - 10:35
#2
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Молодцы, и политех конечно же!
Наш там сдаст скорее на красный диплом.
За него уже борятся кампании, бывший Сбер вроде забирать хочет..
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1309
Re: Студенты КПВК на встрече с Президентом Казахстана
Отправлено: 24.01.23 - 13:52
#3
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Озвучьте пожалуйста размеры зарплат простых сборщиков на сарыарке. Тогда будут более понятны перспективы этих «драйверов инновационного развития».
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1153
Студенты КПВК на встрече с Президентом Казахстана
Отправлено: 24.01.23 - 14:01
#4
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Цитата:
olegggon:
Озвучьте пожалуйста размеры зарплат

Вожу каждый день или туда или оттуда, тех которые автобус проспали, на такси им точно хватает, жалоб не слышал.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22136
Re: Студенты КПВК на встрече с Президентом Казахстана
Отправлено: 24.01.23 - 14:06
#5
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Цитата:
olegggon:
размеры зарплат простых сборщиков на сарыарке. Тогда будут более

Я после студенчества, мастером стройучастка получал 148 рублей.
Ушел оттуда и пошел на дизельный сборщиком, сразу 220 чистыми.
А что, студентам надо сразу миллионами получать?
Да и в конце концов, чтобы заглянуть к ним в карман, можно туда сгонять, опросить на выходе из предприятия, сколько они зарабатывают..
Зачем кому то делать такую работу?
Можно самому ведь..
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1309
Re: Студенты КПВК на встрече с Президентом Казахстана
Отправлено: 24.01.23 - 15:26
#6
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Цитата:
111:
Зачем кому то делать такую работу? Можно самому ведь..

Для чего тогда интернет и форумы? Можно же спросить у кого нибудь не выезжая.
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