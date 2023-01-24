Отправлено: - 11:57

Skeptic:

Мы им двери нараспашку, а они ещё думают, впускать нас к себе или не стОит...

Цитата:это сделано для немцев кто сюда до родственников летаета у нас не такой сильный туристический поток еще в европу чтобы отменить въездные визыу нас в стране населения по количеству как в одном большом мегаполисе, вообще странно что кто-то в европе еще всерьез рассматривает для нас отмену шенгенаот наших туристов пользы для их экономики как с козла молокатак что все больше это смахивает на очередные обходы санкций для газпромовских менеджеров кои будут получать наше гражданство чтобы летать спокойно в куршавель отдыхать