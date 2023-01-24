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В МИД рассказали, как продвигается вопрос введения безвиза для казахстанцев в Европу
В МИД рассказали, как продвигается вопрос введения безвиза для казахстанцев в Европу
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46028
В МИД рассказали, как продвигается вопрос введения безвиза для казахстанцев в Европу
Отправлено: 24.01.23 - 11:27
Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров рассказал о статусе переговоров со странами Европы по введению безвизового режима между Шенгенской зоной и республикой.
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Re: В МИД рассказали, как продвигается вопрос введения безвиза...
Отправлено: 24.01.23 - 11:27
"У нас есть безвизовый режим в одностороннем порядке для граждан из стран Шенгенской зоны при посещении Казахстана."
...
"Нормально"...
Мы им двери нараспашку, а они ещё думают, впускать нас к себе или не стОит...
Рылом не вышли?
Или пресмыкаться перед европейцами в крови у нашего МИДа?
...
"Нормально"...
Мы им двери нараспашку, а они ещё думают, впускать нас к себе или не стОит...
Рылом не вышли?
Или пресмыкаться перед европейцами в крови у нашего МИДа?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13426
Re: В МИД рассказали, как продвигается вопрос введения безвиза...
Отправлено: 24.01.23 - 11:57
Цитата:
это сделано для немцев кто сюда до родственников летает
а у нас не такой сильный туристический поток еще в европу чтобы отменить въездные визы
у нас в стране населения по количеству как в одном большом мегаполисе, вообще странно что кто-то в европе еще всерьез рассматривает для нас отмену шенгена
от наших туристов пользы для их экономики как с козла молока
так что все больше это смахивает на очередные обходы санкций для газпромовских менеджеров кои будут получать наше гражданство чтобы летать спокойно в куршавель отдыхать
Skeptic:
Мы им двери нараспашку, а они ещё думают, впускать нас к себе или не стОит...
Мы им двери нараспашку, а они ещё думают, впускать нас к себе или не стОит...
это сделано для немцев кто сюда до родственников летает
а у нас не такой сильный туристический поток еще в европу чтобы отменить въездные визы
у нас в стране населения по количеству как в одном большом мегаполисе, вообще странно что кто-то в европе еще всерьез рассматривает для нас отмену шенгена
от наших туристов пользы для их экономики как с козла молока
так что все больше это смахивает на очередные обходы санкций для газпромовских менеджеров кои будут получать наше гражданство чтобы летать спокойно в куршавель отдыхать
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1309
Re: В МИД рассказали, как продвигается вопрос введения безвиза...
Отправлено: 24.01.23 - 13:09
Ещё долго не дадут безвиз. Для них Казахстан это страна с не рыночной экономикой, полуавторитарным режимом, с несвободной прессой и т.д.
В МИД рассказали, как продвигается вопрос введения безвиза для казахстанцев в Европу
Отправлено: 24.01.23 - 13:28
Цитата:
Ахинея.
abaika95:
Ахинея.
В МИД рассказали, как продвигается вопрос введения безвиза для казахстанцев в Европу
Отправлено: 24.01.23 - 13:29
Цитата:
И джунгли с населением третьего сорта, недостойным свободно посещать "райский сад".
olegggon:
И джунгли с населением третьего сорта, недостойным свободно посещать "райский сад".
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1153
Re: В МИД рассказали, как продвигается вопрос введения безвиза...
Отправлено: 24.01.23 - 13:58
Цитата:
Насколько я знаю, люди с деньгами, кто может себе позволить путешествовать по Европе прекрасно обходятся и без него. Что до меня Турцию и Сосновый Бор раз в году могу себе позволить, а визы ни там , ни там мне не надо, хотя можно ещё без визы в Мальдивы с Дубаем, но на Мальдивы денег точно не хватит.
olegggon:
Ещё долго не дадут безвиз
Ещё долго не дадут безвиз
Насколько я знаю, люди с деньгами, кто может себе позволить путешествовать по Европе прекрасно обходятся и без него. Что до меня Турцию и Сосновый Бор раз в году могу себе позволить, а визы ни там , ни там мне не надо, хотя можно ещё без визы в Мальдивы с Дубаем, но на Мальдивы денег точно не хватит.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13426
Re: В МИД рассказали, как продвигается вопрос введения безвиза...
Отправлено: 24.01.23 - 15:16
Цитата:
Цитата:
как определить типичного хомо советикуса?
комплексы по поводу своего положения или положения своей страны в мире
злоба на всех
все ему что-то должны предоставить
все его должны любить и уважать просто за красивые глазки
если ему чего-то не дают то все они враги на всю жизнь
считает себя самым умным и скептичным
часто этим страдают таксисты и парикмахеры почему-то
так и у нас вот
заметка вроде о визах в европу кои получить не так уж и сложно
но кое кому упорно хочется представлять себя третьесортной обезьянкой из джунглей которую почему-то удивительно не уважают)))
Skeptic:
Рылом не вышли? Или пресмыкаться перед европейцами в крови у нашего МИДа?
Рылом не вышли? Или пресмыкаться перед европейцами в крови у нашего МИДа?
Цитата:
Skeptic:
джунгли с населением третьего сорта, недостойным свободно посещать "райский сад".
джунгли с населением третьего сорта, недостойным свободно посещать "райский сад".
как определить типичного хомо советикуса?
комплексы по поводу своего положения или положения своей страны в мире
злоба на всех
все ему что-то должны предоставить
все его должны любить и уважать просто за красивые глазки
если ему чего-то не дают то все они враги на всю жизнь
считает себя самым умным и скептичным
часто этим страдают таксисты и парикмахеры почему-то
так и у нас вот
заметка вроде о визах в европу кои получить не так уж и сложно
но кое кому упорно хочется представлять себя третьесортной обезьянкой из джунглей которую почему-то удивительно не уважают)))
-
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