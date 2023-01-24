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≡ В МИД рассказали, как продвигается вопрос введения безвиза для казахстанцев в Европу
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46028
В МИД рассказали, как продвигается вопрос введения безвиза для казахстанцев в Европу
Отправлено: 24.01.23 - 11:27
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Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров рассказал о статусе переговоров со странами Европы по введению безвизового режима между Шенгенской зоной и республикой.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
659
Re: В МИД рассказали, как продвигается вопрос введения безвиза...
Отправлено: 24.01.23 - 11:27
#1
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"У нас есть безвизовый режим в одностороннем порядке для граждан из стран Шенгенской зоны при посещении Казахстана."
...
"Нормально"...
Мы им двери нараспашку, а они ещё думают, впускать нас к себе или не стОит...
Рылом не вышли?
Или пресмыкаться перед европейцами в крови у нашего МИДа?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13426
Re: В МИД рассказали, как продвигается вопрос введения безвиза...
Отправлено: 24.01.23 - 11:57
#2
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Цитата:
Skeptic:
Мы им двери нараспашку, а они ещё думают, впускать нас к себе или не стОит...

это сделано для немцев кто сюда до родственников летает
а у нас не такой сильный туристический поток еще в европу чтобы отменить въездные визы
у нас в стране населения по количеству как в одном большом мегаполисе, вообще странно что кто-то в европе еще всерьез рассматривает для нас отмену шенгена
от наших туристов пользы для их экономики как с козла молока
так что все больше это смахивает на очередные обходы санкций для газпромовских менеджеров кои будут получать наше гражданство чтобы летать спокойно в куршавель отдыхать
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1309
Re: В МИД рассказали, как продвигается вопрос введения безвиза...
Отправлено: 24.01.23 - 13:09
#3
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Ещё долго не дадут безвиз. Для них Казахстан это страна с не рыночной экономикой, полуавторитарным режимом, с несвободной прессой и т.д.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
659
В МИД рассказали, как продвигается вопрос введения безвиза для казахстанцев в Европу
Отправлено: 24.01.23 - 13:28
#4
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Цитата:
abaika95:

Ахинея.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
659
В МИД рассказали, как продвигается вопрос введения безвиза для казахстанцев в Европу
Отправлено: 24.01.23 - 13:29
#5
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Цитата:
olegggon:

И джунгли с населением третьего сорта, недостойным свободно посещать "райский сад".
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1153
Re: В МИД рассказали, как продвигается вопрос введения безвиза...
Отправлено: 24.01.23 - 13:58
#6
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Цитата:
olegggon:
Ещё долго не дадут безвиз

Насколько я знаю, люди с деньгами, кто может себе позволить путешествовать по Европе прекрасно обходятся и без него. Что до меня Турцию и Сосновый Бор раз в году могу себе позволить, а визы ни там , ни там мне не надо, хотя можно ещё без визы в Мальдивы с Дубаем, но на Мальдивы денег точно не хватит.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13426
Re: В МИД рассказали, как продвигается вопрос введения безвиза...
Отправлено: 24.01.23 - 15:16
#7
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Цитата:
Skeptic:
Рылом не вышли? Или пресмыкаться перед европейцами в крови у нашего МИДа?

Цитата:
Skeptic:
джунгли с населением третьего сорта, недостойным свободно посещать "райский сад".

как определить типичного хомо советикуса?
комплексы по поводу своего положения или положения своей страны в мире
злоба на всех
все ему что-то должны предоставить
все его должны любить и уважать просто за красивые глазки
если ему чего-то не дают то все они враги на всю жизнь
считает себя самым умным и скептичным
часто этим страдают таксисты и парикмахеры почему-то

так и у нас вот
заметка вроде о визах в европу кои получить не так уж и сложно
но кое кому упорно хочется представлять себя третьесортной обезьянкой из джунглей которую почему-то удивительно не уважают)))
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