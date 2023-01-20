Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.01.23 - 12:03
выход в 4 раунд.
Победительница "Уимблдона-2022" и
первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (25-я ракетка мира)
впервые в карьере вышла в 1/8 финала открытого чемпионата Австралии .
В третьем раунде женского одиночного разряда Елена
обыграла американку Даниэль Коллинс (11-я ракетка мира)
Победительница "Уимблдона-2022" и
первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (25-я ракетка мира)
впервые в карьере вышла в 1/8 финала открытого чемпионата Австралии .
В третьем раунде женского одиночного разряда Елена
обыграла американку Даниэль Коллинс (11-я ракетка мира)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.01.23 - 13:44
Цитата:
---Рыбакина победила !!!
alex_60:
---Рыбакина победила !!!
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1149
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.01.23 - 13:56
Теперь впереди первая ракетка мира Ига Швёнтек.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.01.23 - 18:41
Цитата:
--Медведев проиграл 2 сета
alex_60:
50/50
50/50
--Медведев проиграл 2 сета
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.01.23 - 18:44
Цитата:
наверное свой коронный прием не употребил пока
//Медведев – зрителю на Australian Open: «Иди ## ###»//
Гога:
--Медведев проиграл 2 сета
--Медведев проиграл 2 сета
наверное свой коронный прием не употребил пока
//Медведев – зрителю на Australian Open: «Иди ## ###»//
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.01.23 - 19:12
15:15. С бэкхенда в сетку попал Корда.
16:07 15:0. Косая подача и острый кросс с форхенда навылет следом.
6-6 в третьем.
16:07 15:0. Косая подача и острый кросс с форхенда навылет следом.
6-6 в третьем.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.01.23 - 19:22
Медведев зритель.
теперь.
теперь.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.01.23 - 12:21
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.01.23 - 14:25
Пятое правило волшебника гласит: «Учитывай то, что люди делают, а не только то, что говорят, ибо деяниями выявляется ложь»
Объем вложений России в госбумаги США в ноябре увеличился почти до $2,1 млрд В октябре 2022 года этот показатель составлял $2,034 млрд
ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в ноябре прошлого года увеличился по сравнению с предшествующим месяцем и составил $2,092 млрд. Это следует из опубликованных в среду документов Минфина США.
ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ
Объем вложений России в госбумаги США в ноябре увеличился почти до $2,1 млрд В октябре 2022 года этот показатель составлял $2,034 млрд
ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в ноябре прошлого года увеличился по сравнению с предшествующим месяцем и составил $2,092 млрд. Это следует из опубликованных в среду документов Минфина США.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.01.23 - 10:57
Цитата:
---Рыбакина обыграла Швёнтек
alex_60:
---Рыбакина обыграла Швёнтек
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.01.23 - 11:00
Цитата:
истину глаголишь
Гога:
---Рыбакина обыграла Швёнтек
---Рыбакина обыграла Швёнтек
истину глаголишь
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.01.23 - 17:41
1993 год. "Привезите мой прах в Украину"
Взрыв исполинов на пересечении рек, Пала "икона" — потеря навек!
Под знаменем, с которым мы идём под дождём
Свой прах в Украину мы будто несём.
Пока движется поезд
Натри бальзамом на совесть,
Дай выпить мне зелья.
Я пью, и я мёртв.
Водрузите флаг на русской земле,
Целуйте землю родную в мёртвой петле.
Мы медленно движемся сквозь Беларусь,
А каннибалы готовят славянский мусс.
Космонавт с космодрома Байконур
Шлёт приветы графине де ла Кур.
Ярко сверкая, как приманка для зверя,
Себя я сжигаю, так надо — я верю.
Взрыв исполинов на пересечении рек,
Пала "икона" — потеря навек!
Под знаменем, с которым мы идём под дождём
Свой прах в Украину мы будто несём.
Сакральной жертвою стала
Смерть вашей девы
Теперь живёте на грани
Без воды и без хлеба.
Посмотри на себя сквозь хрустальный шар -
Чернобыль был, Чернобыль пал.
Нарежь церкви мелко кружками как лук,
Искусство на продажу уходит с рук.
Утопили царя в ароматах Картье,
Сделан омлет из яиц Фаберже.
Ярко сверкая, как приманка для зверя,
Себя я сжигаю, так надо — я верю.
Взрыв исполинов на пересечении рек,
Пала "икона" — потеря навек!
Под знаменем, с которым мы идём под дождём
Свой прах в Украину мы будто несём.
Пока движется поезд
Натри бальзамом на совесть,
Дай выпить мне зелья.
Я пью, и я мёртв.
Зажатый в тиски меж рабочих столов,
Сталинист-архитектор, давай вперёд!
Army of Lovers на параде
Сверкают бельём в своём ярком наряде.
Утопили царя в ароматах Картье,
Сделан омлет из яиц Фаберже.
Ярко сверкая, как приманка для зверя,
Себя мы сжигаем, так надо — мы верим.
Взрыв исполинов на пересечении рек,
Пала "икона" — потеря навек!
Под знаменем, с которым мы идём под дождём
Свой прах в Украину мы будто несём.
Пока движется поезд
Натри бальзамом на совесть,
Дай выпить мне зелья.
Я пью, и я мёртв.
Сакральной жертвою стала
Смерть вашей девы
Теперь живёте на грани
Без воды и без хлеба.
Взрыв исполинов на пересечении рек,
Пала "икона" — потеря навек!
Под знаменем, с которым мы идём под дождём
Свой прах в Украину мы будто несём.
Битва титанов на пересечении рек,
Пала "икона" — потеря навек!
Под знаменем, с которым мы идём под дождём
Свой прах в Украину мы будто несём.
[Исправлено: YESNO, 22.01.2023 - 22:15]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.01.23 - 13:54
Рублев отыграл двойной матчбол
в пятом сете у Руне и вышел в четвертьфинал.
в пятом сете у Руне и вышел в четвертьфинал.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.01.23 - 19:00
Цитата:
--Теперь встреча с Джоковичем
alex_60:
вышел в четвертьфинал.
вышел в четвертьфинал.
--Теперь встреча с Джоковичем
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.01.23 - 11:41
Цитата:
----Теперь и Остапенко вынесла ! Вышла в 1/2 .
alex_60:
истину глаголишь
истину глаголишь
----Теперь и Остапенко вынесла ! Вышла в 1/2 .
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать