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В МИД рассказали, как продвигается вопрос введения безвиза для казахстанцев в Европу
В МИД рассказали, как продвигается вопрос введения безвиза для казахстанцев в Европу
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