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≡ В МИД рассказали, как продвигается вопрос введения безвиза для казахстанцев в Европу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46025
В МИД рассказали, как продвигается вопрос введения безвиза для казахстанцев в Европу
Отправлено: 24.01.23 - 11:27
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Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров рассказал о статусе переговоров со странами Европы по введению безвизового режима между Шенгенской зоной и республикой.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
657
Re: В МИД рассказали, как продвигается вопрос введения безвиза...
Отправлено: 24.01.23 - 11:27
#1
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"У нас есть безвизовый режим в одностороннем порядке для граждан из стран Шенгенской зоны при посещении Казахстана."
...
"Нормально"...
Мы им двери нараспашку, а они ещё думают, впускать нас к себе или не стОит...
Рылом не вышли?
Или пресмыкаться перед европейцами в крови у нашего МИДа?
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