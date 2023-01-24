Re: В МИД рассказали, как продвигается вопрос введения безвиза...

Отправлено: - 11:27

"У нас есть безвизовый режим в одностороннем порядке для граждан из стран Шенгенской зоны при посещении Казахстана."

...

"Нормально"...

Мы им двери нараспашку, а они ещё думают, впускать нас к себе или не стОит...

Рылом не вышли?

Или пресмыкаться перед европейцами в крови у нашего МИДа?