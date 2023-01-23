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≡ Личность сгоревшего в подъезде мужчины установили полицейские в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46025
Личность сгоревшего в подъезде мужчины установили полицейские в Костанае
Отправлено: 23.01.23 - 12:11
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Погибшим оказался 51-летний мужчина без определенного места жительства, сообщает Polisia.kz. Напомним, обгоревшее тело мужчины обнаружили в подъезде дома № 11 в 8-го микрорайоне. Фото произошедшего 21 января "НГ" прислали читатели.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
234
Личность сгоревшего в подъезде мужчины установили полицейские в Костанае
Отправлено: 23.01.23 - 12:11
#1
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Соседний подъезд, людская безалаберность, свет в подъезде не горит, завелся бомж - боятся выгнать, доводчик двери подъезда сдали в ремонт, закрывать за собой конечно не будут. В итоге произошло, то что произошло.
А когда я предложил создать ОСИ, чтобы все 7 миллионов собираемых тенге шли на дом, а не в карман председателя Сеним, и тут тоже всем начхать. Зато разу 100 объявлений о продаже квартир в этом доме.

[Исправлено: Ильяс, 23.01.2023 - 12:12]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22129
Re: Личность сгоревшего в подъезде мужчины установили...
Отправлено: 23.01.23 - 12:52
#2
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Что то не могу его на карте найти..
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1149
Re: Личность сгоревшего в подъезде мужчины установили...
Отправлено: 24.01.23 - 09:16
#3
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Такая дылда стоит на углу 8 микрорайона и не можешь найти, а может лучше не по карте , а по памяти?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22129
Личность сгоревшего в подъезде мужчины установили полицейские в Костанае
Отправлено: 24.01.23 - 11:04
#4
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Цитата:
saba:
а по памяти?

По памяти тем более.
Долгое время путал седьмой, девятый и остальные микрорайоны.
Так знал один дом, 13ти этажку монолит, там раньше однушку думал прикупить, но купил в центре немного дороже и немного меньше..
Ну и мебельный помню недалеко где то, Фортуна или как ее там..
Стоматологию, туда ходил лет 15, в третьем доме кажется.
Больше ничего не знаю, ну и 15 магазин, без него как..
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