Отправлено: - 11:04

saba:

а по памяти?

Цитата:По памяти тем более.Долгое время путал седьмой, девятый и остальные микрорайоны.Так знал один дом, 13ти этажку монолит, там раньше однушку думал прикупить, но купил в центре немного дороже и немного меньше..Ну и мебельный помню недалеко где то, Фортуна или как ее там..Стоматологию, туда ходил лет 15, в третьем доме кажется.Больше ничего не знаю, ну и 15 магазин, без него как..