Отправлено: - 11:02

Марат Жундубаев: В Береке в прошлом году должны были завершить проект по ливневой канализации, его перенесли на этот год. Вы должны были зимой провести работы, чтобы весной было все готово. Заместитель мой голову положил, что все будет сделано. Он с руководителем отдела строительство головами будут отвечать за это. Вы планируете завершать?Надеюсь, завершать планируемые работы в установленные сроки и у всех головы останутся на местах, соответственно должности. Всё таки 21 век на дворе.Несколько лет тому назад за Петра 1 речь вели, тогда отмечал, что в своё время, он кто плохо трудился из числа бояр переводил в рабочие, даже головы мог лишить... Как обычно процитирую отрывок, датируемый октябрем 20 года, 21 столетия:Кайрат стайер: Но фильм как Петр 1 Ибрагим Петровича, этого арапа женил, наверное многие смотрели. Так, к чему я про это, а к тому, что там конкретно государь окно в Европу прорубал, заставлял одежду заморскую одевать, парики носить, бороды сбривать, сам лично топором рубил отдельным боярам, кто плохо трудился из бояр переводил в рабочие, даже головы мог лишить, учиться туда молодёжь отправлял, правда из числа правящего сословия. Но и мы же сейчас отправляем молодёжь учится в дальнее зарубежье, на конкурсной основе...Подробнее здесь: