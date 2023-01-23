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≡ "Если Береке затопит, виноваты будете вы!" - Подготовку к паводковому сезону обсудили в акимате Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46025
"Если Береке затопит, виноваты будете вы!" - Подготовку к паводковому сезону обсудили в акимате Костаная
Отправлено: 23.01.23 - 22:55
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Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ обратился к представителю ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" Марату АРСЕНУ с вопросом - успеют ли они подготовить ливненвки в Береке?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22129
Re: "Если Береке затопит, виноваты будете вы!" -...
Отправлено: 23.01.23 - 22:55
#1
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Как хорошо все таки, что меня моя кухарка отговорила от этого района Береке..
А ведь окончила только 9 классов..
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W
§ WildMadCat
(Пользователи)
Регистрация:
19.07.12
Сообщений:
24
Re: "Если Береке затопит, виноваты будете вы!" -...
Отправлено: 23.01.23 - 23:23
#2
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Мда. Маратик как всегда в ударе. Решать не решаемое. и указывать природе и всевышнему с его планами на погоду. Маратик старайся. для начала окучивай мост на плазу. там потоп всегда с момента его постройки. вывози снег с полей, не вывози. а природу не объегоришь. так что. по весне, а может и аэропорт потонет, юбилейка потонет, ну и кунай. куда он денется. везде ведь под черноземом на метр глубины лежит глина. а дальше Маратик думай.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22129
"Если Береке затопит, виноваты будете вы!" - Подготовку к паводковому сезону обсудили в акимате Костаная
Отправлено: 23.01.23 - 23:41
#3
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Береке, Юбилейный и тд, надо смело назвать другим городком, типа Качар, ну можно оставить Костанай-2..
Назначить там нового акима и тд и дело с концом .
Ну понятно же, что это совсем другие понятия, другой менталитет, другая жизнь..
Надо не соединять несоединяемое и отталкивающее, а наоборот, дать жизнь этому, которая там течет и развивать ее..
И надеюсь, они прислушаютмя к моим словам..
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
123
Re: "Если Береке затопит, виноваты будете вы!" -...
Отправлено: 24.01.23 - 09:43
#4
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Можете пояснить, что значит другой МЕНТАЛИТЕТ в Юбилейном??????!!!!!!! Хочу понять, где я упустила момент изменения своего менталитета заселяясь туда......
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22129
"Если Береке затопит, виноваты будете вы!" - Подготовку к паводковому сезону обсудили в акимате Костаная
Отправлено: 24.01.23 - 09:59
#5
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Цитата:
nmv85:
Можете пояснить, что значит другой МЕНТАЛИТЕТ

Вот видите, вы даже наверняка не понимаете старого словосочетания - "Район ДК Строитель и Кривой не предлагать"
У меня там много знакомых, родственники, хорошие люди.
Но они другие..
Этого не объяснить.
Это надо прочувствовать наверно..
Те же Герцена 22-24, сестра там жила, называли эти дома Дурашками..
А вот почему?
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
123
Re: "Если Береке затопит, виноваты будете вы!" -...
Отправлено: 24.01.23 - 10:05
#6
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Вот скажите, переехав с центра в Юбилейный, как может у человека поменяться менталитет? Я все равно не могу уловить ход Ваших мыслей и высказываний
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22129
"Если Береке затопит, виноваты будете вы!" - Подготовку к паводковому сезону обсудили в акимате Костаная
Отправлено: 24.01.23 - 10:12
#7
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Цитата:
nmv85:
Вот скажите, переехав с центра в Юбилейный

Хм..
С центра с какого дома?
Центр, это очень очень маленький кусочек, от Фараби, ой, Абая конечно же до Баймагамбетова и Тарана Гоголя..
Отсюда туда практически никто не выезжает.
Ну если только матери одиночки, у которых по 5 детей..
Но у них и соответствующий менталитет уже выработался, жизнь заставила как говорится и потому переехав туда, они чувствуют себя свободно и счастливы..
Это допустим как сейчас в Кунае, каждый находит свое счастье.

[Исправлено: 111, 24.01.2023 - 10:13]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22129
Re: "Если Береке затопит, виноваты будете вы!" -...
Отправлено: 24.01.23 - 10:26
#8
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Когда там хотел купить, жил в Рудном, смотрю, все наши туда рвутся, тем более моя одноклассница, мать одиночка получила в Юбилейном, но вроде как Береке это круче на той стороне..
Дяхан с Качар там купил, ну он из бывших полицейских, за нал и тут купил и в Алматы дочке, его друзья полицейские там подъездами скупают, актюбинцы, ну и квартиросдатчики..
Проехпв, подумав, там еще же этот городок как бы отрезан от основного, три дороги, две топит, через зону третья.
Передумали.
Тем более в Рудном в центре жил, в Костанае в центре, второй Узкой Колеи мне уже не надо.
Сгонял туда, в тот дом, 62 или 63, не помню уже, в котором хотел брать, его весной той построили, не, не понравилось.
От слова совсем..
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
123
Re: "Если Береке затопит, виноваты будете вы!" -...
Отправлено: 24.01.23 - 10:39
#9
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С Байтурсынова 57 старый убитый дом ,с однушки на Юбилейный в отличную трешку с ремонтом. И да, у меня один ребенок. И Ваши выводы , что мы отличаемся каким то там другим МЕНТАЛИТЕТОМ, не имеет места быть.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22129
"Если Береке затопит, виноваты будете вы!" - Подготовку к паводковому сезону обсудили в акимате Костаная
Отправлено: 24.01.23 - 10:53
#10
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Цитата:
nmv85:
Байтурсынова 57 старый

Согласен, его сносить надо, двор переполненный, атриум, пирожковая, двор проходной, медики с авто и тд.
Но, получить квартиру это одно, другое дело, самому переехать.
Я бы например присмотрел бы что то в районе Океана на стадии постройки, вроде не так шумно как в Жана Кала.
Ну и да, Юбилейный район очень хороший, я лишь за то, чтобы как то разделить город на две части.
Ну а то что люди другие или нет, наверно надо прожить там лет десять, чтобы немного понять это, а может и все 20.
Но по мне и так понятно, там моих знакомых полно, но ни одного человека из центра, даже из Костаная я не знаю там.
Знаю кто по хатам скитался с 90х в Костанае, там живут много их, Но ничего общего в них с городом все таки нет..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22129
"Если Береке затопит, виноваты будете вы!" - Подготовку к паводковому сезону обсудили в акимате Костаная
Отправлено: 24.01.23 - 10:54
#11
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Я наверно как тот кулик..
Да..
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3740
Re: "Если Береке затопит, виноваты будете вы!" -...
Отправлено: 24.01.23 - 11:02
#12
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Марат Жундубаев: В Береке в прошлом году должны были завершить проект по ливневой канализации, его перенесли на этот год. Вы должны были зимой провести работы, чтобы весной было все готово. Заместитель мой голову положил, что все будет сделано. Он с руководителем отдела строительство головами будут отвечать за это. Вы планируете завершать?

Надеюсь, завершать планируемые работы в установленные сроки и у всех головы останутся на местах, соответственно должности. Всё таки 21 век на дворе.

Несколько лет тому назад за Петра 1 речь вели, тогда отмечал, что в своё время, он кто плохо трудился из числа бояр переводил в рабочие, даже головы мог лишить... Как обычно процитирую отрывок, датируемый октябрем 20 года, 21 столетия:

Кайрат стайер: Но фильм как Петр 1 Ибрагим Петровича, этого арапа женил, наверное многие смотрели. Так, к чему я про это, а к тому, что там конкретно государь окно в Европу прорубал, заставлял одежду заморскую одевать, парики носить, бороды сбривать, сам лично топором рубил отдельным боярам, кто плохо трудился из бояр переводил в рабочие, даже головы мог лишить, учиться туда молодёжь отправлял, правда из числа правящего сословия. Но и мы же сейчас отправляем молодёжь учится в дальнее зарубежье, на конкурсной основе...

Подробнее здесь:
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