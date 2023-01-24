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≡ Студенты КПВК на встрече с Президентом Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46025
Студенты КПВК на встрече с Президентом Казахстана
Отправлено: 24.01.23 - 09:41
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21 января в ходе рабочей поездки в Костанайскую область Президент страны Касым-Жомарт Токаев посетил строящийся автомобильный завод Allur, где запустил производство линии по сборке автомобилей Kia. Уже в текущем году с конвейера завода сойдут первые автомобили Kia Cerato.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
234
Re: Студенты КПВК на встрече с Президентом Казахстана
Отправлено: 24.01.23 - 09:41
#1
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Детей позвали в этот цирк Аллюр, зато преподаватели гордятся, ничего нового.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22129
Re: Студенты КПВК на встрече с Президентом Казахстана
Отправлено: 24.01.23 - 10:35
#2
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Молодцы, и политех конечно же!
Наш там сдаст скорее на красный диплом.
За него уже борятся кампании, бывший Сбер вроде забирать хочет..
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