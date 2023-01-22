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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 695 из 695«1...693694695
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Куратор темы: 111
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1095
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 22:35
#10411
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7180
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 23:22
#10412
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Цитата:
111:
"Я почти уверена, что Россия попытается захватить Казахстан.

-----Во мозги промыли , если они , конечно , были .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7180
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 23:29
#10413
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Цитата:
111:
Кто нибудь может доказать вместо них, что данные слова я говорил?

*****1 111(Полноправные пользователи)Регистрация:17.01.12Сообщений:22105 Всякая всячина обо всем и обо всех.Отправлено: 22.01.23 - 19:13#10409 Цитата:Филипп Филиппович:Любовь..Да, даже жалкая тварь способна любить и быть любимым..Эх молодость..Теперь вот приходится любить одну..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7180
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 23:30
#10414
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3 часа назад, источник: Life.ruДесять человек убиты и 16 ранены при стрельбе на фестивале китайского Нового года в США В округе Лос-Анджелес (штат Калифорния, США) неизвестный открыл огонь по людям во время празднования китайского Нового года. По данным Los Angeles Times, предварительно, погибли 10 человек, ещё 16 ранены.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7180
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 23:31
#10415
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Минэкономики Швейцарии: передача Украине замороженных активов России нарушила бы закон Министр экономики Швейцарии Ги Пармелан заявил, что передача украинцам конфискованных у россиян в связи с военной операцией и санкциями средств станет нарушением прав собственности. Об этом он заявил в интервью швейцарской газете Le Matin Dimanche. Пармелан также отметил, что в вопросе украинского конфликта Берн выступает на стороне международного права.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22120
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.01.23 - 01:42
#10416
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Цитата:
Гога:
Минэкономики Швейцарии:

Ну если б ты был немного образованнее так сказать, то знал бы, что Швейцария нейтральная страна и никакие смерти ее не интересуют, кроме денег.
Это обычный торгаш, который за бабки продаст родную мать и свое дитя.
Что собственно они и делали, тащили на переплавку все золото с концлагерей, где доходило даже до того, что они требовали больше это делать нацистам, ну а как нацисты это делали, объяснять не надо..
Вот такая вот у них правильная позиция, даже если их сын или мать будет погибать на глазах, они станут торговаться с тем, кто лучше и качественней снимет с них кольца, зубные коронки, кто грабанет их дом, и кто не оставит в живых как свидетелей, чтобы выгодно вложиться в их нейтральные банки и получать при этом прибыль.
Да, пример достоин подражания по видимому..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22120
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.01.23 - 12:37
#10417
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Цитата:
Гога:
По данным Los Angeles Times, предварительно, погибли 10 человек

Хех..
У тебя там под боком погибают в день по 500-600 человек, твоих сограждан, а тебя беспокоят какие то 10 афроамериканцев из Африки..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22120
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.01.23 - 15:20
#10418
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Хм..
В связи с тем, что на Западе появился новый тренд - Передайте Леопарды Украине, Филлипа Киркорова могут осудить на 10 лет за дискредитацию российской армии и поддержку Запада по поставкам вооружений, которую он выражает, одевая леопардовую шубу..

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3739
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.01.23 - 18:13
#10419
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Цитата:
Гога:
Life.ru Десять человек убиты и 16 ранены при стрельбе на фестивале китайского Нового года в США В округе Лос-Анджелес (штат Калифорния, США) неизвестный открыл огонь по людям во время празднования китайского Нового года...


Цитата:
111:
Хех.. У тебя там под боком погибают в день по 500-600 человек, твоих сограждан, а тебя беспокоят какие то 10 афроамериканцев из Африки..


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22120
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.01.23 - 20:08
#10420
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Победим оккупантов вместе!



🇰🇿🇺🇦 В Харькове вслед за Бучей и Киевом тоже установили "юрту незламності"Юрту установили около метро "Академика Бекетова" и она стала уже третьей по счету в Украине. После Бучи еще одну такую установили в Киеве - она расположена в парке им. Тараса Шевченко.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22120
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.01.23 - 22:23
#10421
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Сегодня увидел какие то Затобыловские пельмешки.
Взяли, чтоб протестировать, выглядят по виду довольно естественно, как на вкус, пока непонятно..
1800 за кило, что собственно дешевле самого мяса, даже учитывая тесто, лук, приправы, и самое дорогое это работа..
Сварим на днях..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22120
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.01.23 - 00:02
#10422
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Россияне заявили, Соледар наконец то разрушен и туда пришел русский мир..


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22120
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.01.23 - 00:05
#10423
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Что сказать, молодцы..
Оккупанты сейчас грабят выживших и это нормально..
Вот он, их мир..

лучший фотохостинг
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1359
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.01.23 - 00:12
#10424
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Цитата:
111:
Россияне заявили, Соледар наконец то разрушен и туда пришел русский мир..

Ты хоть сам читаешь, то что выставляешь? Во первых о русском мире, там ни слова. во вторых - цитата из статьи.
//По словам врио главы региона, противник наносил максимальный ущерб, в результате чего город был разрушен. Пушилин подчеркнул, что на территории города практически не осталось целых зданий и сооружений.//
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