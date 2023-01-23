"Если Береке затопит, виноваты будете вы!" - Подготовку к паводковому сезону обсудили в акимате Костаная

Отправлено: - 23:41

Береке, Юбилейный и тд, надо смело назвать другим городком, типа Качар, ну можно оставить Костанай-2..

Назначить там нового акима и тд и дело с концом .

Ну понятно же, что это совсем другие понятия, другой менталитет, другая жизнь..

Надо не соединять несоединяемое и отталкивающее, а наоборот, дать жизнь этому, которая там течет и развивать ее..

И надеюсь, они прислушаютмя к моим словам..