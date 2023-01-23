Прогноз на 5 дней
ясно-15°C
  • 778 мм рт.ст.
  • 92% влажность
  • С-СЗ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Если Береке затопит, виноваты будете вы!" - Подготовку к паводковому сезону обсудили в акимате Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46022
"Если Береке затопит, виноваты будете вы!" - Подготовку к паводковому сезону обсудили в акимате Костаная
Отправлено: 23.01.23 - 22:55
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ обратился к представителю ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" Марату АРСЕНУ с вопросом - успеют ли они подготовить ливненвки в Береке?
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22120
Re: "Если Береке затопит, виноваты будете вы!" -...
Отправлено: 23.01.23 - 22:55
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как хорошо все таки, что меня моя кухарка отговорила от этого района Береке..
А ведь окончила только 9 классов..
Профайл
W
§ WildMadCat
(Пользователи)
Регистрация:
19.07.12
Сообщений:
24
"Если Береке затопит, виноваты будете вы!" - Подготовку к паводковому сезону обсудили в акимате Костаная
Отправлено: 23.01.23 - 23:23
#2
Комментарий проходит проверку.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22120
"Если Береке затопит, виноваты будете вы!" - Подготовку к паводковому сезону обсудили в акимате Костаная
Отправлено: 23.01.23 - 23:41
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Береке, Юбилейный и тд, надо смело назвать другим городком, типа Качар, ну можно оставить Костанай-2..
Назначить там нового акима и тд и дело с концом .
Ну понятно же, что это совсем другие понятия, другой менталитет, другая жизнь..
Надо не соединять несоединяемое и отталкивающее, а наоборот, дать жизнь этому, которая там течет и развивать ее..
И надеюсь, они прислушаютмя к моим словам..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 60, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 60
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS