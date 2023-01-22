Отправлено: - 18:52

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наврят ли при жизни когда то приедет..

Цитата:Я, к тому что: - раньше в старом Казахстане он постоянно приезжал, даже когда в Рудный делал визит Архимед для подписания каких то меморандумов о выделении многомиллиардных денег на различные социальные обьекты.А, тут приехал сам президент, (не какой нибудь аким области), в город, навещает его предприятие: - а главного акционера нет.