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В новый Казахстан по старым лекалам, Или как Рудный президента встречал
В новый Казахстан по старым лекалам, Или как Рудный президента встречал
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46020
В новый Казахстан по старым лекалам, Или как Рудный президента встречал
Отправлено: 22.01.23 - 11:02
А видели мы очередную показуху. Не такую пафосную, как при Назарбаеве, но по тому же сценарию. Народ, с которым встречался президент, работники, которые крутились возле ямы, сама работа – все показное.
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Re: В новый Казахстан по старым лекалам, Или как Рудный...
Отправлено: 22.01.23 - 11:02
Классно же, когда из за какой то дырки, хотя весьма впечатляющей, приезжает сам президент..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 994
Re: В новый Казахстан по старым лекалам, Или как Рудный...
Отправлено: 22.01.23 - 11:21
Не верю, что Президент не знает эту "подставуху".
А значит, сам и участвует...
А значит, сам и участвует...
Re: В новый Казахстан по старым лекалам, Или как Рудный...
Отправлено: 22.01.23 - 11:22
".....куда уехал цирк, в какие города...."
Re: В новый Казахстан по старым лекалам, Или как Рудный...
Отправлено: 22.01.23 - 11:24
Цитата:
А, Машкевич был на встрече ??
111:
приезжает сам президент
приезжает сам президент
А, Машкевич был на встрече ??
В новый Казахстан по старым лекалам, Или как Рудный президента встречал
Отправлено: 22.01.23 - 11:36
Цитата:
Это очень небольшая дырка, чтоб сюда приезжал сам Машкевич, имею в виду сам карьер.
Он лучше по Африке прокатится, там у него не одна дырка говорят или в Актобе, там говорят офис..
А руда тут не очень, наврят ли при жизни когда то приедет..
ACROS:
Машкевич был на встрече ??
Машкевич был на встрече ??
Это очень небольшая дырка, чтоб сюда приезжал сам Машкевич, имею в виду сам карьер.
Он лучше по Африке прокатится, там у него не одна дырка говорят или в Актобе, там говорят офис..
А руда тут не очень, наврят ли при жизни когда то приедет..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5810
Re: В новый Казахстан по старым лекалам, Или как Рудный...
Отправлено: 22.01.23 - 13:58
В лютый мороз у меня тоже случился форс-мажор, со столба упал провод прямо ко мне в огород, среди ночи отключились все насосы, автоматика и прочая электрика. Пришлось диспетчера уговорил прислать двух гарных хлопцев, те перекинули два провода и не оставили нас до утра. Тут соседи собрались, пришлось поляну накрывать, самогон-сало, жаль гармони не было
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 656
Re: В новый Казахстан по старым лекалам, Или как Рудный...
Отправлено: 22.01.23 - 15:38
"...Я специально приехал..."
Ага-ага. Сидит так президент дома у окошка, скучает... А тут сообщение об аварии в Рудном!
Пару дней на покупку билета и он здесь!
...
А так-то у президентов всё расписано по минутам на месяцы вперёд...
Встречи, поездки, заседания...
Рудный - исключение.
Ага-ага. Сидит так президент дома у окошка, скучает... А тут сообщение об аварии в Рудном!
Пару дней на покупку билета и он здесь!
...
А так-то у президентов всё расписано по минутам на месяцы вперёд...
Встречи, поездки, заседания...
Рудный - исключение.
В новый Казахстан по старым лекалам, Или как Рудный президента встречал
Отправлено: 22.01.23 - 18:52
Цитата:
Я, к тому что: - раньше в старом Казахстане он постоянно приезжал, даже когда в Рудный делал визит Архимед для подписания каких то меморандумов о выделении многомиллиардных денег на различные социальные обьекты.
А, тут приехал сам президент, (не какой нибудь аким области), в город, навещает его предприятие: - а главного акционера нет.
111:
наврят ли при жизни когда то приедет..
наврят ли при жизни когда то приедет..
Я, к тому что: - раньше в старом Казахстане он постоянно приезжал, даже когда в Рудный делал визит Архимед для подписания каких то меморандумов о выделении многомиллиардных денег на различные социальные обьекты.
А, тут приехал сам президент, (не какой нибудь аким области), в город, навещает его предприятие: - а главного акционера нет.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8977
Re: В новый Казахстан по старым лекалам, Или как Рудный...
Отправлено: 22.01.23 - 20:03
Ничего вы не понимаете. Вон соседи в космос кино снимать летают. Премьеру на день космонавтики обещают.
А тут целого президента на главную роль утвердили. Замахнулись на Оскар.
Триллер "Жана Казакстан". Эпизод "Труба времени"
А "дырка" - это портал, через который из Нурлыкунья жители Рудного попадают в другую реальность.
А тут целого президента на главную роль утвердили. Замахнулись на Оскар.
Триллер "Жана Казакстан". Эпизод "Труба времени"
А "дырка" - это портал, через который из Нурлыкунья жители Рудного попадают в другую реальность.
В новый Казахстан по старым лекалам, Или как Рудный президента встречал
Отправлено: 22.01.23 - 22:16
Цитата:
Думаю он и остался верен старому Казахстану и тому, кто его сделал таким крутым..
ACROS:
раньше в старом Казахстане он постоянно приезжал, д
раньше в старом Казахстане он постоянно приезжал, д
Думаю он и остался верен старому Казахстану и тому, кто его сделал таким крутым..
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1545
Re: В новый Казахстан по старым лекалам, Или как Рудный...
Отправлено: 23.01.23 - 21:10
Пресс-служба акима Рудного предоставила комментарий:
"Акимат города Рудного сообщает, что сейчас на месте аварии участок продолжает оставаться открытым. Сюда привезли трубы из современного материала, которые будут выполнять дублирующую функцию на случай, если здесь опять случится порыв. Изношенность теплосетей на данном участке достигает почти 100-процентной отметки. Специалисты ТОО «Рудненские тепловые сети» продолжают следить за состоянием теплотрассы. На встрече с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым присутствовали жители близлежайших домов, которые действительно пострадали в результате порыва на теплотрассе по улице Горняков. Специально для них был организован теплый автобус для обогревания во время ожидания приезда Главы государства".
"Акимат города Рудного сообщает, что сейчас на месте аварии участок продолжает оставаться открытым. Сюда привезли трубы из современного материала, которые будут выполнять дублирующую функцию на случай, если здесь опять случится порыв. Изношенность теплосетей на данном участке достигает почти 100-процентной отметки. Специалисты ТОО «Рудненские тепловые сети» продолжают следить за состоянием теплотрассы. На встрече с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым присутствовали жители близлежайших домов, которые действительно пострадали в результате порыва на теплотрассе по улице Горняков. Специально для них был организован теплый автобус для обогревания во время ожидания приезда Главы государства".
В новый Казахстан по старым лекалам, Или как Рудный президента встречал
Отправлено: 23.01.23 - 21:43
Цитата:
Блин..
Не знал..
Так бы пошел с дедом к президенту и со своей..
Горняков то наша улица..
Но дом не заморозился, греться особо не надо было..
Тимур Гафуров:
Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым присутствовали жители близлежайших домов, которые действительно пострадали в результате порыва на теплотрассе по улице Горняков
Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым присутствовали жители близлежайших домов, которые действительно пострадали в результате порыва на теплотрассе по улице Горняков
Блин..
Не знал..
Так бы пошел с дедом к президенту и со своей..
Горняков то наша улица..
Но дом не заморозился, греться особо не надо было..
-
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