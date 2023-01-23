Re: Сервис по легализации иностранных авто запустили на eGov.kz

Отправлено: - 20:51

Да бросьте вы о плохом. Просто, государство приносит свои извинения за то что разрешил ввозить дешёвое авто, а когда их стало много, а запретить нельзя, вот таким образом прекратить дальнейшую эскалацию автоперегона.