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≡ Сервис по легализации иностранных авто запустили на eGov.kz
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46020
Сервис по легализации иностранных авто запустили на eGov.kz
Отправлено: 23.01.23 - 13:59
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На портале eGov.kz и в мобильном приложении электронного правительства запустили сервис по легализации иностранных авто. Он доступен для физических лиц с 23 января по 1 июля 2023 года.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5810
Re: Сервис по легализации иностранных авто запустили на eGov.kz
Отправлено: 23.01.23 - 13:59
#1
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Сайт сильно зависает, видимо желающих много ,надо с утра пораньше или позже вечером,
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18903
Сервис по легализации иностранных авто запустили на eGov.kz
Отправлено: 23.01.23 - 14:02
#2
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антизаконное мероприятие по сути своей.
кто действовал по закону тех оставили в дурачках.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3701
Re: Сервис по легализации иностранных авто запустили на eGov.kz
Отправлено: 23.01.23 - 17:09
#3
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Цитата:
alex_60:
тех оставили в дурачках.


Полностью согласен: - и не только добросовестных и законопослушных автовладельцев, но и тех кто исправно и в срок платил кредиты и банковские проценты за взятые кредиты.
Очевидно, это, по ихнему: - СПРАВЕДЛИВЫЙ Казахстан.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5810
Re: Сервис по легализации иностранных авто запустили на eGov.kz
Отправлено: 23.01.23 - 20:51
#4
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Да бросьте вы о плохом. Просто, государство приносит свои извинения за то что разрешил ввозить дешёвое авто, а когда их стало много, а запретить нельзя, вот таким образом прекратить дальнейшую эскалацию автоперегона.
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