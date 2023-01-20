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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 223 из 223«1...221222223
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18903
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.01.23 - 12:03
#3331
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выход в 4 раунд.
Победительница "Уимблдона-2022" и
первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (25-я ракетка мира)
впервые в карьере вышла в 1/8 финала открытого чемпионата Австралии .
В третьем раунде женского одиночного разряда Елена
обыграла американку Даниэль Коллинс (11-я ракетка мира)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7180
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.01.23 - 13:44
#3332
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Цитата:
alex_60:

---Рыбакина победила !!!
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1147
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.01.23 - 13:56
#3333
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Теперь впереди первая ракетка мира Ига Швёнтек.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7180
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.01.23 - 18:41
#3334
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Цитата:
alex_60:
50/50

--Медведев проиграл 2 сета
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18903
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.01.23 - 18:44
#3335
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Цитата:
Гога:
--Медведев проиграл 2 сета


наверное свой коронный прием не употребил пока
//Медведев – зрителю на Australian Open: «Иди ## ###»//
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18903
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.01.23 - 19:12
#3336
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15:15. С бэкхенда в сетку попал Корда.
16:07 15:0. Косая подача и острый кросс с форхенда навылет следом.

6-6 в третьем.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18903
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.01.23 - 19:22
#3337
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Медведев зритель.
теперь.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1095
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.01.23 - 12:21
#3338
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1095
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.01.23 - 14:25
#3339
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Пятое правило волшебника гласит: «Учитывай то, что люди делают, а не только то, что говорят, ибо деяниями выявляется ложь»

Объем вложений России в госбумаги США в ноябре увеличился почти до $2,1 млрд В октябре 2022 года этот показатель составлял $2,034 млрд

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в ноябре прошлого года увеличился по сравнению с предшествующим месяцем и составил $2,092 млрд. Это следует из опубликованных в среду документов Минфина США.

ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7180
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.01.23 - 10:57
#3340
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Цитата:
alex_60:

---Рыбакина обыграла Швёнтек
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18903
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.01.23 - 11:00
#3341
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Цитата:
Гога:
---Рыбакина обыграла Швёнтек


истину глаголишь
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1095
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.01.23 - 17:41
#3342
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1993 год. "Привезите мой прах в Украину"

Взрыв исполинов на пересечении рек, Пала "икона" — потеря навек!
Под знаменем, с которым мы идём под дождём
Свой прах в Украину мы будто несём.

Пока движется поезд
Натри бальзамом на совесть,
Дай выпить мне зелья.
Я пью, и я мёртв.

Водрузите флаг на русской земле,
Целуйте землю родную в мёртвой петле.
Мы медленно движемся сквозь Беларусь,
А каннибалы готовят славянский мусс.

Космонавт с космодрома Байконур
Шлёт приветы графине де ла Кур.
Ярко сверкая, как приманка для зверя,
Себя я сжигаю, так надо — я верю.

Взрыв исполинов на пересечении рек,
Пала "икона" — потеря навек!
Под знаменем, с которым мы идём под дождём
Свой прах в Украину мы будто несём.

Сакральной жертвою стала
Смерть вашей девы
Теперь живёте на грани
Без воды и без хлеба.

Посмотри на себя сквозь хрустальный шар -
Чернобыль был, Чернобыль пал.
Нарежь церкви мелко кружками как лук,
Искусство на продажу уходит с рук.

Утопили царя в ароматах Картье,
Сделан омлет из яиц Фаберже.
Ярко сверкая, как приманка для зверя,
Себя я сжигаю, так надо — я верю.

Взрыв исполинов на пересечении рек,
Пала "икона" — потеря навек!
Под знаменем, с которым мы идём под дождём
Свой прах в Украину мы будто несём.

Пока движется поезд
Натри бальзамом на совесть,
Дай выпить мне зелья.
Я пью, и я мёртв.

Зажатый в тиски меж рабочих столов,
Сталинист-архитектор, давай вперёд!
Army of Lovers на параде
Сверкают бельём в своём ярком наряде.

Утопили царя в ароматах Картье,
Сделан омлет из яиц Фаберже.
Ярко сверкая, как приманка для зверя,
Себя мы сжигаем, так надо — мы верим.

Взрыв исполинов на пересечении рек,
Пала "икона" — потеря навек!
Под знаменем, с которым мы идём под дождём
Свой прах в Украину мы будто несём.

Пока движется поезд
Натри бальзамом на совесть,
Дай выпить мне зелья.
Я пью, и я мёртв.

Сакральной жертвою стала
Смерть вашей девы
Теперь живёте на грани
Без воды и без хлеба.

Взрыв исполинов на пересечении рек,
Пала "икона" — потеря навек!
Под знаменем, с которым мы идём под дождём
Свой прах в Украину мы будто несём.

Битва титанов на пересечении рек,
Пала "икона" — потеря навек!
Под знаменем, с которым мы идём под дождём
Свой прах в Украину мы будто несём.

[Исправлено: YESNO, 22.01.2023 - 22:15]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18903
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.01.23 - 13:54
#3343
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Рублев отыграл двойной матчбол
в пятом сете у Руне и вышел в четвертьфинал.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7180
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.01.23 - 19:00
#3344
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Цитата:
alex_60:
вышел в четвертьфинал.

--Теперь встреча с Джоковичем
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