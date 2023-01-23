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≡ Лось и компания в «домике» - Как диорамы помогают представлять и сохранять экспонаты областного краеведческого музея
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46020
Лось и компания в «домике» - Как диорамы помогают представлять и сохранять экспонаты областного краеведческого музея
Отправлено: 23.01.23 - 16:24
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- В диораме шансы на сохранность у чучел намного выше, - поясняет Андрей Андрющенко. - Взять, к примеру, лося из лесной диорамы. Когда он свободно стоял в зале, откуда только у него не вытаскивали смятые билетики: и из носа, и из ушей, и из-под хвоста.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18903
Re: Лось и компания в «домике» - Как диорамы помогают...
Отправлено: 23.01.23 - 16:24
#1
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хороший у нас музей, интересный такой, домашний.
ходить туда с детьми,внуками одно удовольствие.
беда в том что многие ни разу в нем не были,
даже живя рядом,проходят мимо музея как пустого места,
и ведут детей в Март и подобное,
наверное показывают им теток-манекенов в нижнем белье.
такое вот воспитание.
больное воспитание .
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
994
Re: Лось и компания в «домике» - Как диорамы помогают...
Отправлено: 23.01.23 - 19:00
#2
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Цитата:
alex_60:

Соглашусь.
"Музей" в марте - это нечто...
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