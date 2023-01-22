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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 695 из 695«1...693694695
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Куратор темы: 111
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1095
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 22:35
#10411
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7180
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 23:22
#10412
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Цитата:
111:
"Я почти уверена, что Россия попытается захватить Казахстан.

-----Во мозги промыли , если они , конечно , были .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7180
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 23:29
#10413
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Цитата:
111:
Кто нибудь может доказать вместо них, что данные слова я говорил?

*****1 111(Полноправные пользователи)Регистрация:17.01.12Сообщений:22105 Всякая всячина обо всем и обо всех.Отправлено: 22.01.23 - 19:13#10409 Цитата:Филипп Филиппович:Любовь..Да, даже жалкая тварь способна любить и быть любимым..Эх молодость..Теперь вот приходится любить одну..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7180
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 23:30
#10414
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3 часа назад, источник: Life.ruДесять человек убиты и 16 ранены при стрельбе на фестивале китайского Нового года в США В округе Лос-Анджелес (штат Калифорния, США) неизвестный открыл огонь по людям во время празднования китайского Нового года. По данным Los Angeles Times, предварительно, погибли 10 человек, ещё 16 ранены.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7180
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 23:31
#10415
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Минэкономики Швейцарии: передача Украине замороженных активов России нарушила бы закон Министр экономики Швейцарии Ги Пармелан заявил, что передача украинцам конфискованных у россиян в связи с военной операцией и санкциями средств станет нарушением прав собственности. Об этом он заявил в интервью швейцарской газете Le Matin Dimanche. Пармелан также отметил, что в вопросе украинского конфликта Берн выступает на стороне международного права.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22113
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.01.23 - 01:42
#10416
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Цитата:
Гога:
Минэкономики Швейцарии:

Ну если б ты был немного образованнее так сказать, то знал бы, что Швейцария нейтральная страна и никакие смерти ее не интересуют, кроме денег.
Это обычный торгаш, который за бабки продаст родную мать и свое дитя.
Что собственно они и делали, тащили на переплавку все золото с концлагерей, где доходило даже до того, что они требовали больше это делать нацистам, ну а как нацисты это делали, объяснять не надо..
Вот такая вот у них правильная позиция, даже если их сын или мать будет погибать на глазах, они станут торговаться с тем, кто лучше и качественней снимет с них кольца, зубные коронки, кто грабанет их дом, и кто не оставит в живых как свидетелей, чтобы выгодно вложиться в их нейтральные банки и получать при этом прибыль.
Да, пример достоин подражания по видимому..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22113
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.01.23 - 12:37
#10417
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Цитата:
Гога:
По данным Los Angeles Times, предварительно, погибли 10 человек

Хех..
У тебя там под боком погибают в день по 500-600 человек, твоих сограждан, а тебя беспокоят какие то 10 афроамериканцев из Африки..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22113
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.01.23 - 15:20
#10418
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Хм..
В связи с тем, что на Западе появился новый тренд - Передайте Леопарды Украине, Филлипа Киркорова могут осудить на 10 лет за дискредитацию российской армии и поддержку Запада по поставкам вооружений, которую он выражает, одевая леопардовую шубу..

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3739
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.01.23 - 18:13
#10419
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Цитата:
Гога:
Life.ru Десять человек убиты и 16 ранены при стрельбе на фестивале китайского Нового года в США В округе Лос-Анджелес (штат Калифорния, США) неизвестный открыл огонь по людям во время празднования китайского Нового года...


Цитата:
111:
Хех.. У тебя там под боком погибают в день по 500-600 человек, твоих сограждан, а тебя беспокоят какие то 10 афроамериканцев из Африки..


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