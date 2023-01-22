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Гога:

Минэкономики Швейцарии:

Цитата:Ну если б ты был немного образованнее так сказать, то знал бы, что Швейцария нейтральная страна и никакие смерти ее не интересуют, кроме денег.Это обычный торгаш, который за бабки продаст родную мать и свое дитя.Что собственно они и делали, тащили на переплавку все золото с концлагерей, где доходило даже до того, что они требовали больше это делать нацистам, ну а как нацисты это делали, объяснять не надо..Вот такая вот у них правильная позиция, даже если их сын или мать будет погибать на глазах, они станут торговаться с тем, кто лучше и качественней снимет с них кольца, зубные коронки, кто грабанет их дом, и кто не оставит в живых как свидетелей, чтобы выгодно вложиться в их нейтральные банки и получать при этом прибыль.Да, пример достоин подражания по видимому..