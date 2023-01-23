Отправлено: - 17:09

alex_60:

тех оставили в дурачках.

Цитата:Полностью согласен: - и не только добросовестных и законопослушных автовладельцев, но и тех кто исправно и в срок платил кредиты и банковские проценты за взятые кредиты.Очевидно, это, по ихнему: - СПРАВЕДЛИВЫЙ Казахстан.