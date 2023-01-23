Re: Лось и компания в «домике» - Как диорамы помогают...

Отправлено: - 16:24

хороший у нас музей, интересный такой, домашний.

ходить туда с детьми,внуками одно удовольствие.

беда в том что многие ни разу в нем не были,

даже живя рядом,проходят мимо музея как пустого места,

и ведут детей в Март и подобное,

наверное показывают им теток-манекенов в нижнем белье.

такое вот воспитание.

больное воспитание .