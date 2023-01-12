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Страна, которую мы так любили!
Страна, которую мы так любили!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46020
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 03:19
Новый выпуск проекта «Старые фотографии» посвящен столетию образования СССР. 22 декабря 1922 года на Всесоюзном съезде Советов с участием делегатов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР - Азербайджан, Армения, Грузия) был принят договор об образовании СССР. Вот уже 100 лет этой знакомой аббревиатуре - Союз Советских Социалистических Республик.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13423
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 23.01.23 - 15:50
Цитата:
уважением от нацистов не интересуюсь
Цитата:
Цитата:
вот представим лос анджелес 120 лет назад
глухой пыльный грязный городишко в мексиканской пустыне
а в 1979 уже мегаполис миллионник, мировая столица кинематографа, город-промышленный гигант
и заметим
без гулагов, без карлагов, трудовых лагерей с рабами, без коллективизацией и раскулачивания,
без отбирания скота и регламентации сколько ты имеешь права держать кур и яблонь,
без терроров и доносов 1937 и 1949 годов когда человека сажали лет на 10 за грязную газетку в туалете с портретом сталина
без культа личности
без голода который возникал от безалаберности руководства
без рабочих восстаний из за поднятия цен
без ущемления прав крестьян которым не давали паспорта чтобы не разбежались по стране (нонсенс в стране люди жили без документов)
без подпольного рынка джинс
без несунов с заводов и очередей за молоком
без супер тотальной политической полиции которая следила за каждым общественным явлением в государстве от радиолюбителей до рокеров
просто планомерное развитие
и причем это один ИЗ таких городов в череде детройтов,чикаг,нью йорков,сан франсисков, далласов и лас вегасов
так где социализм то был?
таноми52: Городской эрудированной интеллигенцией с противоположной стороны я ещё могу признать saba и ACROSа, поскольку в их комментах нет оголтелости и тупого фанатизма, а есть стремление боле-мене объективно подходить к обсуждаемым вопросам, что вызывает уважение...мне без разницы кого-то ты там признаешь и уважаешь
уважением от нацистов не интересуюсь
Цитата:
Серый волк:
Вот представьте себе Кустанай 112-120 лет назад.
Вот представьте себе Кустанай 112-120 лет назад.
Цитата:
Серый волк:
ВОТ ЭТО Я ПОНИМАЮ ПРОГРЕССССССС!
ВОТ ЭТО Я ПОНИМАЮ ПРОГРЕССССССС!
вот представим лос анджелес 120 лет назад
глухой пыльный грязный городишко в мексиканской пустыне
а в 1979 уже мегаполис миллионник, мировая столица кинематографа, город-промышленный гигант
и заметим
без гулагов, без карлагов, трудовых лагерей с рабами, без коллективизацией и раскулачивания,
без отбирания скота и регламентации сколько ты имеешь права держать кур и яблонь,
без терроров и доносов 1937 и 1949 годов когда человека сажали лет на 10 за грязную газетку в туалете с портретом сталина
без культа личности
без голода который возникал от безалаберности руководства
без рабочих восстаний из за поднятия цен
без ущемления прав крестьян которым не давали паспорта чтобы не разбежались по стране (нонсенс в стране люди жили без документов)
без подпольного рынка джинс
без несунов с заводов и очередей за молоком
без супер тотальной политической полиции которая следила за каждым общественным явлением в государстве от радиолюбителей до рокеров
просто планомерное развитие
и причем это один ИЗ таких городов в череде детройтов,чикаг,нью йорков,сан франсисков, далласов и лас вегасов
так где социализм то был?
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 23.01.23 - 15:52
Цитата:
Глупость какая!
Все предатели получили по заслугам!
И как ты паредставляешь коллективное наказание государствообразующего народа?
Кстати,о чеченцах, эрудированный вы наш...
В 20-е годы с тех же земель таким же образом выселяли русских: Приказ № 01721/оп командующего Кавказской Трудовой Армией А. Медведева: Член РВС Кавфронтатов. Орджоникидзе приказал: первое - ст. Калиновскую сжечь; второе - станицы Ермоловская, Закан-Юртовская, Самашкинская, Михайловская - отдать беднейшему безземельному населению и в первую очередь всегда бывшим преданным Соввласти нагорным чеченцам: для чего все мужское население вышеозначенных станиц от 18 до 50 лет погрузить в эшелоны и под конвоем отправить на Север, для тяжелых принудительных работ; стариков, женщин и детей выселить из станиц, разрешив им переселиться в хутора или станицы на Север; лошадей, коров, овец и прочий скот, а также пригодное для военцели имущество передать Кавтрудармии - ее соответствующим органам, причем лошадей распределить по указаниям Штаба фронта...
Не всё так однозначно в истории...
abaika95:
вот и закрыли вопрос с ссылкой народов
вот и закрыли вопрос с ссылкой народов
Глупость какая!
Все предатели получили по заслугам!
И как ты паредставляешь коллективное наказание государствообразующего народа?
Кстати,о чеченцах, эрудированный вы наш...
В 20-е годы с тех же земель таким же образом выселяли русских: Приказ № 01721/оп командующего Кавказской Трудовой Армией А. Медведева: Член РВС Кавфронтатов. Орджоникидзе приказал: первое - ст. Калиновскую сжечь; второе - станицы Ермоловская, Закан-Юртовская, Самашкинская, Михайловская - отдать беднейшему безземельному населению и в первую очередь всегда бывшим преданным Соввласти нагорным чеченцам: для чего все мужское население вышеозначенных станиц от 18 до 50 лет погрузить в эшелоны и под конвоем отправить на Север, для тяжелых принудительных работ; стариков, женщин и детей выселить из станиц, разрешив им переселиться в хутора или станицы на Север; лошадей, коров, овец и прочий скот, а также пригодное для военцели имущество передать Кавтрудармии - ее соответствующим органам, причем лошадей распределить по указаниям Штаба фронта...
Не всё так однозначно в истории...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13423
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 23.01.23 - 15:54
Цитата:
а что тут не так? это факт и типичный разговор в некоторых русских семьях где на бытовом уровне это считается нормальным
казахам за это надо всех русских в мангистау выселить получается?
таноми52:
Разговор тётушки с племянником, вернувшимся из аула:" Эй, Ванька, быстро в баню, весь казахами, кизяками провонял!" Тётушка не переносила казахского духа... Понравилось, Абайка?
Разговор тётушки с племянником, вернувшимся из аула:" Эй, Ванька, быстро в баню, весь казахами, кизяками провонял!" Тётушка не переносила казахского духа... Понравилось, Абайка?
а что тут не так? это факт и типичный разговор в некоторых русских семьях где на бытовом уровне это считается нормальным
казахам за это надо всех русских в мангистау выселить получается?
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 23.01.23 - 15:59
Цитата:
Смогли бы- точно сделали.Пока только на камеру извиняться принуждают
abaika95:
казахам за это надо всех русских в мангистау выселить получается?
казахам за это надо всех русских в мангистау выселить получается?
Смогли бы- точно сделали.Пока только на камеру извиняться принуждают
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 23.01.23 - 16:03
Цитата:
Однако ж, отреагировал!
Зацепило самомнение?
abaika95:
мне без разницы кого-то ты там признаешь и уважаешь уважением от нацистов не интересуюсь
мне без разницы кого-то ты там признаешь и уважаешь уважением от нацистов не интересуюсь
Однако ж, отреагировал!
Зацепило самомнение?
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1095
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 23.01.23 - 16:14
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1095
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 23.01.23 - 16:15
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1544
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 23.01.23 - 17:02
Уважаемые пользователи. Тема СССР неисчерпаема и имеет множество ответвлений. Но обсуждение в данной ветке я прекращаю - очень уж далеко ушли от статьи.
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