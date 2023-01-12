Отправлено: - 15:50

таноми52: Городской эрудированной интеллигенцией с противоположной стороны я ещё могу признать saba и ACROSа, поскольку в их комментах нет оголтелости и тупого фанатизма, а есть стремление боле-мене объективно подходить к обсуждаемым вопросам, что вызывает уважение...

Серый волк:

Вот представьте себе Кустанай 112-120 лет назад.

Серый волк:

ВОТ ЭТО Я ПОНИМАЮ ПРОГРЕССССССС!

Цитата:мне без разницы кого-то ты там признаешь и уважаешьуважением от нацистов не интересуюсьЦитата:Цитата:вот представим лос анджелес 120 лет назадглухой пыльный грязный городишко в мексиканской пустынеа в 1979 уже мегаполис миллионник, мировая столица кинематографа, город-промышленный гиганти заметимбез гулагов, без карлагов, трудовых лагерей с рабами, без коллективизацией и раскулачивания,без отбирания скота и регламентации сколько ты имеешь права держать кур и яблонь,без терроров и доносов 1937 и 1949 годов когда человека сажали лет на 10 за грязную газетку в туалете с портретом сталинабез культа личностибез голода который возникал от безалаберности руководствабез рабочих восстаний из за поднятия ценбез ущемления прав крестьян которым не давали паспорта чтобы не разбежались по стране (нонсенс в стране люди жили без документов)без подпольного рынка джинсбез несунов с заводов и очередей за молокомбез супер тотальной политической полиции которая следила за каждым общественным явлением в государстве от радиолюбителей до рокеровпросто планомерное развитиеи причем это один ИЗ таких городов в череде детройтов,чикаг,нью йорков,сан франсисков, далласов и лас вегасовтак где социализм то был?