Отправлено: - 15:43





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=47843 Вывозить не будем, пусть это будет, как памятник. Это же 15 000 тенге, максимум, на то, чтобы вывезти снег.Источник:

Цитата:15000 стоит только что бы сгребсти всё это в кучу,а ещё погрузить и вывезти надо ,наверное всё вместе 25000-30000 не меньше.