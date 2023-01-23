Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Город мерцает" - Жалобы на уличное освещение и вывоз снега прокомментировал аким Костаная
"Город мерцает" - Жалобы на уличное освещение и вывоз снега прокомментировал аким Костаная
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 49, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 47
|Зарегистрированные пользователи: КГСПС, Тимур Гафуров
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать