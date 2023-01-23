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≡ "Город мерцает" - Жалобы на уличное освещение и вывоз снега прокомментировал аким Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46020
"Город мерцает" - Жалобы на уличное освещение и вывоз снега прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 23.01.23 - 13:21
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Аким Костаная Марат Жундубаев на аппаратном совещании говорил о проблемах с уличным освещением и вывозом снега. От подрядчиков он требовал восстановить сотни опор освещения. От полиции, разобраться с юрлицами, которые выбрасывают снег на пешеходные дорожки.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22113
Re: "Город мерцает" - Жалобы на уличное освещение и...
Отправлено: 23.01.23 - 13:21
#1
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Я всегда говорю, так с нами усопшие разговаривают, может чем то недовольны, может наоборот..
Может просто помянуть их надо..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9148
Re: "Город мерцает" - Жалобы на уличное освещение и...
Отправлено: 23.01.23 - 15:43
#2
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Цитата:
Вывозить не будем, пусть это будет, как памятник. Это же 15 000 тенге, максимум, на то, чтобы вывезти снег.

Источник:

15000 стоит только что бы сгребсти всё это в кучу,а ещё погрузить и вывезти надо ,наверное всё вместе 25000-30000 не меньше.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18903
"Город мерцает" - Жалобы на уличное освещение и вывоз снега прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 23.01.23 - 15:47
#3
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//Вот ювелирный магазин "Алтын Орда", в центре, на пр. Абая, собрали аккуратную кучку снега и положили возле дороги.//

наверное бриллианты плохо продаются.
средств для вывоза снега нет.
и скидки у них круглый год 70-80 процентов.
благотворительностью наверное занимаются.

[Исправлено: alex_60, 23.01.2023 - 15:52]
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