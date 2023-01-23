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≡ Глава департамента Минобороны задержан по подозрению в коррупции - Антикор
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46019
Глава департамента Минобороны задержан по подозрению в коррупции - Антикор
Отправлено: 23.01.23 - 13:59
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По данным Антикора, временно исполняющий обязанности начальника Департамента информатизации оборонного ведомства подозревается в получении взятки в сумме 20 000 долларов.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18900
Re: Глава департамента Минобороны задержан по подозрению в...
Отправлено: 23.01.23 - 13:59
#1
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такие новости в Казахстане на уровне
ежедневных прогнозов погоды.
все обыденно.стабильно.
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