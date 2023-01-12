Отправлено: - 13:27

Alehander:

Вот дети вертухаев и скучают по тем временам когда у них всё было. И

Цитата:Вот это верно..И не спросить у тех миллионов, которые они заморили голодом и за чей счет пировали все то время, на костях.Как только опустошили все награбленное, так сразу развалился Союз..Потому что на крови..