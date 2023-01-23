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≡ "Город мерцает" - Жалобы на уличное освещение и вывоз снега прокомментировал аким Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46019
"Город мерцает" - Жалобы на уличное освещение и вывоз снега прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 23.01.23 - 13:21
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Аким Костаная Марат Жундубаев на аппаратном совещании говорил о проблемах с уличным освещением и вывозом снега. От подрядчиков он требовал восстановить сотни опор освещения. От полиции, разобраться с юрлицами, которые выбрасывают снег на пешеходные дорожки.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22112
Re: "Город мерцает" - Жалобы на уличное освещение и...
Отправлено: 23.01.23 - 13:21
#1
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Я всегда говорю, так с нами усопшие разговаривают, может чем то недовольны, может наоборот..
Может просто помянуть их надо..
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