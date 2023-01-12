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Страна, которую мы так любили!
Страна, которую мы так любили!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46019
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 03:19
Новый выпуск проекта «Старые фотографии» посвящен столетию образования СССР. 22 декабря 1922 года на Всесоюзном съезде Советов с участием делегатов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР - Азербайджан, Армения, Грузия) был принят договор об образовании СССР. Вот уже 100 лет этой знакомой аббревиатуре - Союз Советских Социалистических Республик.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3325
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 23.01.23 - 12:51
Кстати, о "скотских вагонах"
Совершенно неуместноые завывания о вагонах, как одно из подтверждений жестокости по отношению к перемещённым!
Вы, когда смотрите кинофильмы о ВОВ, обращаете внимание в каких вагонах везли солдат на фронт?
А эвакуированные в каких ехали на восток?
Или переселенцев надо было поместить в плацкарты и купе?
Совершенно неуместноые завывания о вагонах, как одно из подтверждений жестокости по отношению к перемещённым!
Вы, когда смотрите кинофильмы о ВОВ, обращаете внимание в каких вагонах везли солдат на фронт?
А эвакуированные в каких ехали на восток?
Или переселенцев надо было поместить в плацкарты и купе?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8977
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 23.01.23 - 12:57
Цитата:
Хочется спросить, а вы чьих будете?
И хватит уже говорить за всех!
Странно, но у меня деды ни к первым, ни ко вторым не относились. Простые крестьяне... один в Белоруссии, другой в основанной прадедами деревне в Тургае. Просто пахали, просто воевали... работали наверное честно, не разбогатели, поэтому никого не осудили, не загребли, детей нарожали, всех вырастили, образование дали. И таких в стране было большинство.
Так, что не надо тут свою ахиджаковщину разводить...страдалец в пятом поколении
[Исправлено: yudjin, 23.01.2023 - 12:59]
Alehander:
Пол страны сидело, пол страны охраняло.
Пол страны сидело, пол страны охраняло.
Хочется спросить, а вы чьих будете?
И хватит уже говорить за всех!
Странно, но у меня деды ни к первым, ни ко вторым не относились. Простые крестьяне... один в Белоруссии, другой в основанной прадедами деревне в Тургае. Просто пахали, просто воевали... работали наверное честно, не разбогатели, поэтому никого не осудили, не загребли, детей нарожали, всех вырастили, образование дали. И таких в стране было большинство.
Так, что не надо тут свою ахиджаковщину разводить...страдалец в пятом поколении
[Исправлено: yudjin, 23.01.2023 - 12:59]
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1147
Re: Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 23.01.23 - 12:57
Цитата:
В общем оправдываем?
таноми52:
Повторю - это могло быть преступлением, но не было ошибкой!
Повторю - это могло быть преступлением, но не было ошибкой!
В общем оправдываем?
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1147
Re: Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 23.01.23 - 13:12
Цитата:
Женщину не надо обижать, у Лии Меджидовны своя позиция, которую она открыто выражает, возможно в чём то и я с ней не совсем согласен, но это её позиция. которую надо уважать. а ярлыки клеить?.. Далеко ли мы на этом уедем? И так уже все и всё разделилось на белое и чёрное. Если ты придерживаешься какой либо иной позиции, то ты либо нацик, с одной стороны, либо Ждун. Скоро начнём требовать расстрела всех кто с нами не согласен.Фамилия лично мной уважаемой актрисы и просто женщины в возрасте пишется через букву е. Ахеджакова
yudjin:
ахиджаковщину разводить.
ахиджаковщину разводить.
Женщину не надо обижать, у Лии Меджидовны своя позиция, которую она открыто выражает, возможно в чём то и я с ней не совсем согласен, но это её позиция. которую надо уважать. а ярлыки клеить?.. Далеко ли мы на этом уедем? И так уже все и всё разделилось на белое и чёрное. Если ты придерживаешься какой либо иной позиции, то ты либо нацик, с одной стороны, либо Ждун. Скоро начнём требовать расстрела всех кто с нами не согласен.Фамилия лично мной уважаемой актрисы и просто женщины в возрасте пишется через букву е. Ахеджакова
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 23.01.23 - 13:24
Хотящие в СССР до сих пор не успокаиваются..
Но мы то видим, все, весь мир видит, что они сейчас делают, чтобы восстановить СССР..
А потому успокоится давно уже надо, раз сами же не защитили тогда, струсили..
Но мы то видим, все, весь мир видит, что они сейчас делают, чтобы восстановить СССР..
А потому успокоится давно уже надо, раз сами же не защитили тогда, струсили..
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 23.01.23 - 13:27
Цитата:
Вот это верно..
И не спросить у тех миллионов, которые они заморили голодом и за чей счет пировали все то время, на костях.
Как только опустошили все награбленное, так сразу развалился Союз..
Потому что на крови..
Alehander:
Вот дети вертухаев и скучают по тем временам когда у них всё было. И
Вот дети вертухаев и скучают по тем временам когда у них всё было. И
Вот это верно..
И не спросить у тех миллионов, которые они заморили голодом и за чей счет пировали все то время, на костях.
Как только опустошили все награбленное, так сразу развалился Союз..
Потому что на крови..
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 23.01.23 - 13:33
Цитата:
Тогда не чикались, раз СССР заморил 7 миллионов в Казахстане, они и привезли сюда такое же количество неблагонадежного народа, из тюрем, лагерей и просто так, смеха ради, миллионами..
Тот же Кадыров или покойный Жириновский, мы всех выкормили, всем дали кров.
А они теперь за свое, хотят тут устроить, тоже что устроили в Украине, чтобы строить заново СССР..
В этом и опасность.
Что таких еще много ..
Alehander:
Но были и поволжские. Люди, которых выгнали с родных домов, погрузили в скотские вагоны, и выгрузили зимой на станции
Но были и поволжские. Люди, которых выгнали с родных домов, погрузили в скотские вагоны, и выгрузили зимой на станции
Тогда не чикались, раз СССР заморил 7 миллионов в Казахстане, они и привезли сюда такое же количество неблагонадежного народа, из тюрем, лагерей и просто так, смеха ради, миллионами..
Тот же Кадыров или покойный Жириновский, мы всех выкормили, всем дали кров.
А они теперь за свое, хотят тут устроить, тоже что устроили в Украине, чтобы строить заново СССР..
В этом и опасность.
Что таких еще много ..
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