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≡ Страна, которую мы так любили!
 
 
Страница 37 из 37«1...353637
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46019
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 03:19
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Новый выпуск проекта «Старые фотографии» посвящен столетию образования СССР. 22 декабря 1922 года на Всесоюзном съезде Советов с участием делегатов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР - Азербайджан, Армения, Грузия) был принят договор об образовании СССР. Вот уже 100 лет этой знакомой аббревиатуре - Союз Советских Социалистических Республик.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3325
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 23.01.23 - 12:51
#540
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Кстати, о "скотских вагонах"
Совершенно неуместноые завывания о вагонах, как одно из подтверждений жестокости по отношению к перемещённым!
Вы, когда смотрите кинофильмы о ВОВ, обращаете внимание в каких вагонах везли солдат на фронт?
А эвакуированные в каких ехали на восток?
Или переселенцев надо было поместить в плацкарты и купе?
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8977
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 23.01.23 - 12:57
#541
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Цитата:
Alehander:
Пол страны сидело, пол страны охраняло.

Хочется спросить, а вы чьих будете?
И хватит уже говорить за всех!
Странно, но у меня деды ни к первым, ни ко вторым не относились. Простые крестьяне... один в Белоруссии, другой в основанной прадедами деревне в Тургае. Просто пахали, просто воевали... работали наверное честно, не разбогатели, поэтому никого не осудили, не загребли, детей нарожали, всех вырастили, образование дали. И таких в стране было большинство.
Так, что не надо тут свою ахиджаковщину разводить...страдалец в пятом поколении

[Исправлено: yudjin, 23.01.2023 - 12:59]
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1147
Re: Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 23.01.23 - 12:57
#542
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Цитата:
таноми52:
Повторю - это могло быть преступлением, но не было ошибкой!

В общем оправдываем?
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1147
Re: Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 23.01.23 - 13:12
#543
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Цитата:
yudjin:
ахиджаковщину разводить.

Женщину не надо обижать, у Лии Меджидовны своя позиция, которую она открыто выражает, возможно в чём то и я с ней не совсем согласен, но это её позиция. которую надо уважать. а ярлыки клеить?.. Далеко ли мы на этом уедем? И так уже все и всё разделилось на белое и чёрное. Если ты придерживаешься какой либо иной позиции, то ты либо нацик, с одной стороны, либо Ждун. Скоро начнём требовать расстрела всех кто с нами не согласен.Фамилия лично мной уважаемой актрисы и просто женщины в возрасте пишется через букву е. Ахеджакова
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22112
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 23.01.23 - 13:24
#544
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Хотящие в СССР до сих пор не успокаиваются..
Но мы то видим, все, весь мир видит, что они сейчас делают, чтобы восстановить СССР..
А потому успокоится давно уже надо, раз сами же не защитили тогда, струсили..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22112
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 23.01.23 - 13:27
#545
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Цитата:
Alehander:
Вот дети вертухаев и скучают по тем временам когда у них всё было. И

Вот это верно..
И не спросить у тех миллионов, которые они заморили голодом и за чей счет пировали все то время, на костях.
Как только опустошили все награбленное, так сразу развалился Союз..
Потому что на крови..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22112
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 23.01.23 - 13:33
#546
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Цитата:
Alehander:
Но были и поволжские. Люди, которых выгнали с родных домов, погрузили в скотские вагоны, и выгрузили зимой на станции

Тогда не чикались, раз СССР заморил 7 миллионов в Казахстане, они и привезли сюда такое же количество неблагонадежного народа, из тюрем, лагерей и просто так, смеха ради, миллионами..
Тот же Кадыров или покойный Жириновский, мы всех выкормили, всем дали кров.
А они теперь за свое, хотят тут устроить, тоже что устроили в Украине, чтобы строить заново СССР..
В этом и опасность.
Что таких еще много ..
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