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"Макдоналдс" закрылся в Казахстане
"Макдоналдс" закрылся в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46015
"Макдоналдс" закрылся в Казахстане
Отправлено: 06.01.23 - 10:21
О прекращении работы под брендом McDonald's сообщило ТОО "Food Solution KZ" сообщило вчера, 5 января, вечером на своей странице в Instagram. Компания указала, что причиной такого решения стали ограничения в поставках.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3699
Re: "Макдоналдс" закрылся в Казахстане
Отправлено: 06.01.23 - 10:21
Если бы Кайрата не закрыли, может и дальше работала бы эта забегаловка - а так хозяина, главного заинтересованного лица - нет, административного ресурса для продвижения этого бизнеса тоже нет: - и остальным наёмным работникам всё по фене.
Re: "Макдоналдс" закрылся в Казахстане
Отправлено: 06.01.23 - 10:28
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5808
Re: "Макдоналдс" закрылся в Казахстане
Отправлено: 06.01.23 - 10:50
Мне кажется Кайрат здесь не причем.
В один из последних визитов вованыч ясно дал понять нашему главному, что далеко ему не сбежать со своей много векторностью, это вам не крошечная прибалтика, здесь живут побратимы. А в кремле подслушали и передали кому надо.
Кстати, с началом сво на севере точно так же началось с побега значимых брендов, видимо на западе усмекнули что их водят за нос.
В один из последних визитов вованыч ясно дал понять нашему главному, что далеко ему не сбежать со своей много векторностью, это вам не крошечная прибалтика, здесь живут побратимы. А в кремле подслушали и передали кому надо.
Кстати, с началом сво на севере точно так же началось с побега значимых брендов, видимо на западе усмекнули что их водят за нос.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1449
Re: "Макдоналдс" закрылся в Казахстане
Отправлено: 06.01.23 - 13:00
казы и точка
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы/Алма-Ата
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2216
"Макдоналдс" закрылся в Казахстане
Отправлено: 06.01.23 - 14:06
Цитата:
Сайлау, вы заблуждаетесь. Ни кто не закрывал в Казахстане работу Макдональдс. В связи с уходом Макдональдс из России, соответственно нарушилась вся логистика по доставке полуфабрикатов в казахстанскую сеть из России.
Из Китая доставлять полуфабрикаты не получится, там франшиза макдака принадлежит государству, да и с экономической точки это будет не выгодно.
Ни кто же в Алма-Ате не закрывает завод Кока-Колы? Алма-Атинскую кока-колу можно купить теперь и у меня в магазине рядом с домом. Здесь с кока-колой совершенно по другому, так как сам концентрат не изготавливался в России. Вот и весь секрет.
Я не думаю что на Алма-Атинском заводе колы не замечают возросшее потребление напитка, после закрытия заводов в России.
[Исправлено: Нурбанчик, 06.01.2023 - 14:10]
сайлау курманов: вованыч ясно дал понять нашему главному, что далеко ему не сбежать со своей много векторностью, это вам не крошечная прибалтика, здесь живут побратимы. А в кремле подслушали и передали кому надо.
Сайлау, вы заблуждаетесь. Ни кто не закрывал в Казахстане работу Макдональдс. В связи с уходом Макдональдс из России, соответственно нарушилась вся логистика по доставке полуфабрикатов в казахстанскую сеть из России.
Из Китая доставлять полуфабрикаты не получится, там франшиза макдака принадлежит государству, да и с экономической точки это будет не выгодно.
Ни кто же в Алма-Ате не закрывает завод Кока-Колы? Алма-Атинскую кока-колу можно купить теперь и у меня в магазине рядом с домом. Здесь с кока-колой совершенно по другому, так как сам концентрат не изготавливался в России. Вот и весь секрет.
Я не думаю что на Алма-Атинском заводе колы не замечают возросшее потребление напитка, после закрытия заводов в России.
[Исправлено: Нурбанчик, 06.01.2023 - 14:10]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы/Алма-Ата
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2216
"Макдоналдс" закрылся в Казахстане
Отправлено: 06.01.23 - 14:12
Цитата:
пора регистрировать товарный знак !
лимон:
казы и точка
казы и точка
пора регистрировать товарный знак !
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 232
Re: "Макдоналдс" закрылся в Казахстане
Отправлено: 06.01.23 - 14:47
Чёрная метка вручена.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4876
Re: "Макдоналдс" закрылся в Казахстане
Отправлено: 06.01.23 - 16:04
ура!!!!!
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 18896
"Макдоналдс" закрылся в Казахстане
Отправлено: 06.01.23 - 16:14
думаю суицидов не будет от такой новости.
хотя как знать..
хотя как знать..
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15479
Re: "Макдоналдс" закрылся в Казахстане
Отправлено: 06.01.23 - 17:05
Цитата:
У нас Астанинская продается. Буквально сегодня "знатоки" обсуждали её на Пикабу - говорят, казахстанская хуже, а Добрый кола ничем не отличается от той что была раньше. По сути, в России только этикетка другая.
Нурбанчик:
Алма-Атинскую кока-колу можно купить теперь и у меня в магазине рядом с домом. Здесь с кока-колой совершенно по другому, так как сам концентрат не изготавливался в России. Вот и весь секрет. Я не думаю что на Алма-Атинском заводе колы не замечают возросшее потребление напитка, после закрытия заводов в России.
Алма-Атинскую кока-колу можно купить теперь и у меня в магазине рядом с домом. Здесь с кока-колой совершенно по другому, так как сам концентрат не изготавливался в России. Вот и весь секрет. Я не думаю что на Алма-Атинском заводе колы не замечают возросшее потребление напитка, после закрытия заводов в России.
У нас Астанинская продается. Буквально сегодня "знатоки" обсуждали её на Пикабу - говорят, казахстанская хуже, а Добрый кола ничем не отличается от той что была раньше. По сути, в России только этикетка другая.
"Макдоналдс" закрылся в Казахстане
Отправлено: 07.01.23 - 10:41
"Макдоналдс" закрылся в Казахстане
Отправлено: 07.01.23 - 10:49
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9145
"Макдоналдс" закрылся в Казахстане
Отправлено: 07.01.23 - 11:03
Цитата:
Пельмени нынче не в тренде,молодёжь не будет это жрать,почему то нравиться им эта булка с котлетой и сыром,а после запить всё это колой.
Для меня то же это загадка ,я за эти деньги полноценный обед лучше возьму,первое,второе,чай.
yudjin:
А почему нет?
А почему нет?
Пельмени нынче не в тренде,молодёжь не будет это жрать,почему то нравиться им эта булка с котлетой и сыром,а после запить всё это колой.
Для меня то же это загадка ,я за эти деньги полноценный обед лучше возьму,первое,второе,чай.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 18896
"Макдоналдс" закрылся в Казахстане
Отправлено: 23.01.23 - 10:21
Пишут
Бывшие рестораны McDonald's в Казахстане возобновили работу.
Отмечается, что на крыше одного из ресторанов в Алма-Ате
установлены вывески «Мы открыты» на казахском и русском языках.
новое ли это название- неизвестно.
[Исправлено: alex_60, 23.01.2023 - 10:23]
Бывшие рестораны McDonald's в Казахстане возобновили работу.
Отмечается, что на крыше одного из ресторанов в Алма-Ате
установлены вывески «Мы открыты» на казахском и русском языках.
новое ли это название- неизвестно.
[Исправлено: alex_60, 23.01.2023 - 10:23]
-
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