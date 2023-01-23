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≡ Жители 21 дома проведут сегодня день без отопления в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46015
Жители 21 дома проведут сегодня день без отопления в Костанае
Отправлено: 23.01.23 - 09:51
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В течение рабочего дня с 9.00 до 18.00 ГКП "КТЭК" планирует проводить ремонтные работы по устранению порывов и дефектов на теплосетях областного центра. В связи с этим в 21 доме временно будет отключено теплоснабжение.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18896
Re: Жители 21 дома проведут сегодня день без отопления в...
Отправлено: 23.01.23 - 09:51
#1
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год вроде не високосный.
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