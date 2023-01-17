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≡ Форумная эклектика
 
 
Страница 41 из 41«1...394041
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Куратор темы: Маркс
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3699
Форумная эклектика
Отправлено: 17.01.23 - 15:22
#601
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Цитата:
alex_60:
жизнь в Казахстане прекрасна.


А, кто же тогда работает??
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18896
Форумная эклектика
Отправлено: 17.01.23 - 15:25
#602
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Цитата:
ACROS:
А, кто же тогда работает??


да вот тоже непонятно.
про них ничего не пишут.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18896
Форумная эклектика
Отправлено: 17.01.23 - 20:07
#603
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изучаем слова.
значение слова Мразь.
Первое значение.
Мразь это нечто мерзкое, плохой человек, что-то неприятное.
Второе значение.
Мразь это чёткое унижение любого человека. Данное слово способно опустить его до самой низкой планки. Человек, которого так обозвали, чувствует сильное психологическое унижение.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18896
Форумная эклектика
Отправлено: 18.01.23 - 07:39
#604
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поговорка
«Аника-воин сидит да воет».
Ани́ка-во́ин — герой стиха об Анике и Смерти. В переносном смысле означает человека, который хвастается лишь вдалеке от опасности.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18896
Форумная эклектика
Отправлено: 18.01.23 - 09:21
#605
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в сканвордах/кроссвордах кстати постоянно встречается.
Горе-воин.
ответ(Аника)
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18896
Форумная эклектика
Отправлено: 19.01.23 - 12:28
#606
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подслушанный разговор..
- Какие в нашей стране ужасные туалеты на дорогах!
- Зато дураки очень качественные!
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18896
Форумная эклектика
Отправлено: 19.01.23 - 15:17
#607
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анекдот.
про военных эксперДов
- Вы военный эксперт?
- Если честно, нет. Вообще не служил.
- А почему на вопросы о войне отвечаете?
- Я эксперт по ответам на вопросы!
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18896
Форумная эклектика
Отправлено: 19.01.23 - 16:13
#608
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обьявление.
Воспитатель ясельной группы, поместите
своего малыша в манеж в концов концов..
а то он заблудился..
во времени и пространстве.

[Исправлено: alex_60, 19.01.2023 - 16:17]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18896
Форумная эклектика
Отправлено: 21.01.23 - 16:51
#609
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поговорка.
" На воре и шапка горит"
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22106
Форумная эклектика
Отправлено: 21.01.23 - 17:02
#610
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Хех..
Ветка смотрю исполняет роль психолога, психиатора, своего рода решающая внутренние проблемы конкретного человека..
Это примерно как галстук Саакашвили..
Но тем не менее выполняет свою главную роль, клиент, посетив ее, быстро самоуспокаивается, выговорившись своеобразному доктору..
Ну может еще и галстуки жует, но если это помогает, почему нет?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18896
Форумная эклектика
Отправлено: 21.01.23 - 19:14
#611
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поговорка
"Гусь свинье не товарищ"
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Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2592
Форумная эклектика
Отправлено: 22.01.23 - 00:10
#612
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Чудаковатый сосед.

Знают нашего соседа
В интернете все подряд.
Спит всегда он до обеда
Этим радуя ребят!

Он любой вопрос толкует
Сразу наперекосяк,
Просто наш Абай Заканыч
Видит все всегда не так.

Нынче день такой хороший,
Тучки в небе ни одной.
Он вопит:- Надень калоши,
Видишь - дождик проливной!

Но однажды все ребята
Подошли к нему гурьбой,
Подошли к нему ребята
И спросили:- Что с тобой?

Почему ты видишь тучи
Даже в солнечные дни?
Ты очки протри получше
— Может, грязные они?

Может, кто-нибудь назло
Наплевал тебе в стекло?
Или кильки в магазине
Недодали полкило?

— Прочь!- орёт на всех Заканыч.
Я сейчас вас проучу!
Я,- кропит слюной Заканыч,
- Вижу то, что я хочу!

Почему же он сердитый,
И не верит никому?
Просто с грушевым корыто
Не поставили ему!

Отошли подальше дети:
Наш сосед большой Чудак!
Очень плохо жить на свете,
Если видишь все не так.


P.S. Для модераторов: Все события и герои в стихотворении вымышлены. Любые совпадения с реальными личностями случайны. Ни один существующий никнейм не упомянут всуе. Ни один аватар не пострадал при написании данного поста. В оригинале главным героем истории является Иван Петрович, что в статистическом плане несёт гораздо бОльшую вероятность совпадения с реально существующими личностями, поэтому имя было изменено. Пост опубликован с целью конструктивной критики некоторых пользователей, превращающих форум в разлагающую(ся) помойку.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1358
Форумная эклектика
Отправлено: 22.01.23 - 00:22
#613
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Цитата:
Маркс:
Пост опубликован с целью конструктивной критики некоторых пользователей, превращающих форум в разлагающую(ся) помойку.

Браво! Классное стихотворение. 8-) И цели благие! :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18896
Форумная эклектика
Отправлено: 23.01.23 - 08:56
#614
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сейчас только увидел стихи
про "чудаковатого соседа"
классно.

[Исправлено: alex_60, 23.01.2023 - 09:09]
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