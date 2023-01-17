Форумная эклектика

Отправлено: - 00:10

Чудаковатый сосед.



Знают нашего соседа

В интернете все подряд.

Спит всегда он до обеда

Этим радуя ребят!



Он любой вопрос толкует

Сразу наперекосяк,

Просто наш Абай Заканыч

Видит все всегда не так.



Нынче день такой хороший,

Тучки в небе ни одной.

Он вопит:- Надень калоши,

Видишь - дождик проливной!



Но однажды все ребята

Подошли к нему гурьбой,

Подошли к нему ребята

И спросили:- Что с тобой?



Почему ты видишь тучи

Даже в солнечные дни?

Ты очки протри получше

— Может, грязные они?



Может, кто-нибудь назло

Наплевал тебе в стекло?

Или кильки в магазине

Недодали полкило?



— Прочь!- орёт на всех Заканыч.

Я сейчас вас проучу!

Я,- кропит слюной Заканыч,

- Вижу то, что я хочу!



Почему же он сердитый,

И не верит никому?

Просто с грушевым корыто

Не поставили ему!



Отошли подальше дети:

Наш сосед большой Чудак!

Очень плохо жить на свете,

Если видишь все не так.





P.S. Для модераторов: Все события и герои в стихотворении вымышлены. Любые совпадения с реальными личностями случайны. Ни один существующий никнейм не упомянут всуе. Ни один аватар не пострадал при написании данного поста. В оригинале главным героем истории является Иван Петрович, что в статистическом плане несёт гораздо бОльшую вероятность совпадения с реально существующими личностями, поэтому имя было изменено. Пост опубликован с целью конструктивной критики некоторых пользователей, превращающих форум в разлагающую(ся) помойку.