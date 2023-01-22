Прогноз на 5 дней
ясно-15°C
  • 780 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • Ю, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 694 из 695«1...692693694695»
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22105
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 12:21
#10396
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Китайские производители воздушных змеев тихонько завидуют, да и противник никогда не найдет это секретное чудо света под названием ретранслятор и не вдолбит хаймарсами..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22105
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 12:27
#10397
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр обороны Германии, только назначенный, уже собрался в Украину..
Может это как то приблизит передачу Леопардов..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22105
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 13:24
#10398
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат госдумы Гусев


«Главное условие для возвращения мобилизованных домой — это победа. Второе — это приказ верховного главнокомандующего. Вот и все условия. Насколько я понимаю, они пробудут в рядах вооруженных сил до конца спецоперации»,— сказал господин Гусев в беседе с Ura.ru.




Хм..
То есть военные не вернутся никогда..
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3738
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 14:40
#10399
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
«Главное условие для возвращения мобилизованных домой — это победа. Второе — это приказ верховного главнокомандующего. Вот и все условия.


Не условия для возвращения домой, а различные варианты. На мой взгляд, их три:

Первый вариант-вернуться домой с победой.

Второй вариант-вернуться домой с поражением.

Третьи вариант-отправится в мир духов, как принесённые ранее в жертвы верблюды, орёл, медведь и.т.д.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22105
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 15:47
#10400
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


⚡️Зампред "Единой России" в Госдуме Вяткин потребовал изъять из школьной программы "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына.Знаете, что тут смешно?"Архипелаг ГУЛАГ" внесли в школьную программу по личной инициативе Путина.Ватное болото

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22105
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 15:50
#10401
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут о Путине, который никогда не врет..


Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22105
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 18:39
#10402
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Закат

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22105
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 18:40
#10403
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сразу на глазах меняется

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22105
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 18:41
#10404
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вот он уже такой

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22105
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 21:07
#10405
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наши Герои



"Я почти уверена, что Россия попытается захватить Казахстан. Поэтому критически важно, чтобы Украина выиграла в этой войне"Казахстанка Мадина запустила в Украине производство бронежилетов и бесплатно раздает их. Ради этого она бросила работу в Берлине❤️

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22105
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 21:56
#10406
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что это, не знаю

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22105
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 21:57
#10407
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так вот выглядит..



Филе птицы, помидор внутри и еще что то..
Профайл
Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
217
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 22:03
#10408
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22105
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 22:13
#10409
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Филипп Филиппович:

Любовь..
Да, даже жалкая тварь способна любить и быть любимым..
Эх молодость..
Теперь вот приходится любить одну..
Профайл
Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
217
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 22:30
#10410
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
даже жалкая тварь способна любить и быть любимым..

Да!
Каждая жалкая тварь, способна на многое!
Но, не каждая знает, на что она способна.)
Профайл
Страница 694 из 695«1...692693694695»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Гога

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS