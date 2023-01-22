Прогноз на 5 дней
ясно-15°C
  • 780 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • Ю, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Визит Токаева в Костанайскую область местные СМИ освещали удаленно. Какие выводы можно сделать?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46014
Визит Токаева в Костанайскую область местные СМИ освещали удаленно. Какие выводы можно сделать?
Отправлено: 22.01.23 - 22:05
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Информация в официальном телеграм-канале Акорды поступала неоперативно, зато в сопровождении "сочных" фотографий и видеоряда в лучших традициях современной видеографии. Глава государства перемещался по области на вертолете.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
22105
Визит Токаева в Костанайскую область местные СМИ освещали удаленно. Какие выводы можно сделать?
Отправлено: 22.01.23 - 22:05
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования



Хех..
Истерия какая то..
Заметьте, сами комбинатовцы ничего против не имеют и наоборот, им повысили зп на 15 процентов..
Хотя я все таки думал, что на пару месяцев все таки Токаев закроет..
И еще надо радоваться что хоть так, а не совсем..
Разумеется, санкции принимать надо в отношении любого агрессора, иначе никак. Иначе мы будем такими же, что не отличает нас от убийц..

[Исправлено: 111, 22.01.2023 - 22:08]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 48, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 48
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS