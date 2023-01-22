Отправлено: - 22:05

[Исправлено: 111, 22.01.2023 - 22:08]

Хех..Истерия какая то..Заметьте, сами комбинатовцы ничего против не имеют и наоборот, им повысили зп на 15 процентов..Хотя я все таки думал, что на пару месяцев все таки Токаев закроет..И еще надо радоваться что хоть так, а не совсем..Разумеется, санкции принимать надо в отношении любого агрессора, иначе никак. Иначе мы будем такими же, что не отличает нас от убийц..