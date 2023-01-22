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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 12:21
Китайские производители воздушных змеев тихонько завидуют, да и противник никогда не найдет это секретное чудо света под названием ретранслятор и не вдолбит хаймарсами..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 12:27
Министр обороны Германии, только назначенный, уже собрался в Украину..
Может это как то приблизит передачу Леопардов..
Может это как то приблизит передачу Леопардов..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 13:24
Депутат госдумы Гусев
«Главное условие для возвращения мобилизованных домой — это победа. Второе — это приказ верховного главнокомандующего. Вот и все условия. Насколько я понимаю, они пробудут в рядах вооруженных сил до конца спецоперации»,— сказал господин Гусев в беседе с Ura.ru.
Хм..
То есть военные не вернутся никогда..
«Главное условие для возвращения мобилизованных домой — это победа. Второе — это приказ верховного главнокомандующего. Вот и все условия. Насколько я понимаю, они пробудут в рядах вооруженных сил до конца спецоперации»,— сказал господин Гусев в беседе с Ura.ru.
Хм..
То есть военные не вернутся никогда..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 3738
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 14:40
Цитата:
Не условия для возвращения домой, а различные варианты. На мой взгляд, их три:
Первый вариант-вернуться домой с победой.
Второй вариант-вернуться домой с поражением.
Третьи вариант-отправится в мир духов, как принесённые ранее в жертвы верблюды, орёл, медведь и.т.д.
111:
«Главное условие для возвращения мобилизованных домой — это победа. Второе — это приказ верховного главнокомандующего. Вот и все условия.
«Главное условие для возвращения мобилизованных домой — это победа. Второе — это приказ верховного главнокомандующего. Вот и все условия.
Не условия для возвращения домой, а различные варианты. На мой взгляд, их три:
Первый вариант-вернуться домой с победой.
Второй вариант-вернуться домой с поражением.
Третьи вариант-отправится в мир духов, как принесённые ранее в жертвы верблюды, орёл, медведь и.т.д.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 15:47
⚡️Зампред "Единой России" в Госдуме Вяткин потребовал изъять из школьной программы "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына.Знаете, что тут смешно?"Архипелаг ГУЛАГ" внесли в школьную программу по личной инициативе Путина.Ватное болото
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 15:50
Тут о Путине, который никогда не врет..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 18:39
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 18:40
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 18:41
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 21:07
Наши Герои
"Я почти уверена, что Россия попытается захватить Казахстан. Поэтому критически важно, чтобы Украина выиграла в этой войне"Казахстанка Мадина запустила в Украине производство бронежилетов и бесплатно раздает их. Ради этого она бросила работу в Берлине❤️
"Я почти уверена, что Россия попытается захватить Казахстан. Поэтому критически важно, чтобы Украина выиграла в этой войне"Казахстанка Мадина запустила в Украине производство бронежилетов и бесплатно раздает их. Ради этого она бросила работу в Берлине❤️
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 21:56
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 21:57
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 22:03
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 22:13
Цитата:
Любовь..
Да, даже жалкая тварь способна любить и быть любимым..
Эх молодость..
Теперь вот приходится любить одну..
Филипп Филиппович:
Любовь..
Да, даже жалкая тварь способна любить и быть любимым..
Эх молодость..
Теперь вот приходится любить одну..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.01.23 - 22:30
Цитата:
Да!
Каждая жалкая тварь, способна на многое!
Но, не каждая знает, на что она способна.)
111:
даже жалкая тварь способна любить и быть любимым..
даже жалкая тварь способна любить и быть любимым..
Да!
Каждая жалкая тварь, способна на многое!
Но, не каждая знает, на что она способна.)
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