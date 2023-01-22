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111:

«Главное условие для возвращения мобилизованных домой — это победа. Второе — это приказ верховного главнокомандующего. Вот и все условия.

Цитата:Не условия для возвращения домой, а различные варианты. На мой взгляд, их три:Первый вариант-вернуться домой с победой.Второй вариант-вернуться домой с поражением.Третьи вариант-отправится в мир духов, как принесённые ранее в жертвы верблюды, орёл, медведь и.т.д.